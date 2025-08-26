Sorti en fin d’année dernière, Marvel Rivals s’est imposé comme une belle petite surprise pour bien des fans de super-héros. Avec plus de 40 millions de joueurs à son actif en février 2025, le hero shooter free-to-play de NetEase a en effet réussi à se faire une place dans un milieu pourtant ultra compétitif, probablement aidé par l’arrivée de nombreux contenus gratuits et saisonniers au fil des mois. Et justement, il apparaît d’ailleurs que certains des futurs contenus à venir ont d’ores et déjà leaké, ce qui risque de faire bien des heureux.

Deux futurs héros de Marvel Rivals ont leaké

Et pour cause, Marvel Rivals a beau proposer un généreux roster composé d’une quarantaine de personnages, les fans des comics ne peuvent tout de même pas s’empêcher de déplorer l’absence de certains héros pourtant emblématiques de l’univers de Stan Lee. C’est notamment le cas de l’irrévérencieux Deadpool, que la communauté ne cesse de réclamer à NetEase depuis sa sortie en décembre 2024. Et leurs supplications ont visiblement été entendues, puisque les fuites semblent aujourd’hui confirmer son arrivée prochaine dans le roster.

En effet, il y a tout juste quelques heures, le dataminer X0XLEAK a publié sur X une vidéo de près de trois minutes regroupant toutes les interactions vocales qu’il a pu trouver dans les fichiers du jeu entre Deadpool et les autres personnages de Marvel Rivals. Cela comprend alors notamment Hulk, Docteur Strange, Venom, Spider-Man, Wolverine, Mantis et plus encore. Plus intéressant encore, il s’avère que Deadpool ne sera pas le seul petit nouveau du casting, puisqu’un autre héros amateur de combis rouges semble également être en chemin : Daredevil.

Là encore, le dataminer le prouve à l’aide d’une vidéo – bien plus courte cependant – regroupant ses différentes interactions vocales avec d’autres personnages de Marvel Rivals, comme Venom et Squirred Girl. Bien sûr, inutile de préciser toutefois que tout cela n’a rien d’officiel pour l’instant. De fait, il est sans doute plus prudent de garder un peu de recul, en tout cas tant que rien n’aura été confirmé par NetEase. Même si, à ce stade, cela ne laisse que peu de doute quant à l’arrivée future de Deadpool et Daredevil dans Marvel Rivals, dont la saison 3 a débuté le 11 juillet dernier.