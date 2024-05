Le MCU s'est invité au State of Play avec le jeu gratuit Marvel Rivals, qui en a profité pour faire le plein de très bonnes nouvelles pour celles et ceux désireux de l'essayer.

Deux mois après sa présentation et une première bêta très fermée, Marvel Rivals a refait parler de lui à l'occasion du State of Play. Le jeu gratuit multi de NetEase Games a ainsi partagé plusieurs bonnes nouvelles pour les fans du MCU et de hero shooter.

Marvel Rivals en remet une couche avec le plein d'annonces

Jusqu'à présent, Marvel Rivals n'avait été annoncé que sur PC. Mais son apparition lors du State of Play a permis à NetEase de préciser que ce nouveau jeu gratuit prometteur sortira également sur PS5 et Xbox Series. Après une première bêta fermée exclusivement réservée au public américain, le titre se laissera encore essayer par quelques heureux élus courant juillet. Celle-ci sera disponible sur PC et consoles, à condition bien sûr d'être sélectionné pour y participer. À noter que les joueurs PS5 auront par ailleurs droit à un skin exclusif pour Spider-Man, propriété intellectuelle de Sony oblige.

Mais ce n'était pas tout ce que Marvel Rivals avait à annoncer. Nous avons en effet également pu voir deux nouveaux personnages jusqu'alors non présentés. L'un d'entre eux n'est autre que l'iconique Venom. Le second est le moins connu mais aussi charismatique Adam Warlock. D'autres super-héros et vilains ont brillé dans quelques extraits de combats, comme par exemple Tornade, le Punisher, Hela ou encore Magneto. Le jeu gratuit de NetEase en a également profité pour montrer une certaine emphase sur la destruction de décor, qui peut radicalement changer le cours d'une partie.

Marvel Rivals continue donc de montrer son potentiel certain pour les fans du MCU et les déçus d'Overwatch 2. Rendez-vous toutefois, avec un peu de chance, en juillet pour voir ce que cela donne manette ou clavier/souris en main, à l'occasion de sa prochaine bêta fermée.