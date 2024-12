Alors qu'il sort demain sur PC, PS5 et Xbox Series, le hero-shooter free-to-play Marvel Rivals partage d'importantes nouvelles informations via un message des développeurs.

Marvel Rivals est pressenti comme un très sérieux concurrent à un Overwatch 2 en sévère perte de vitesse, et un Concord définitivement mort et enterré. Ce notamment grâce à la puissance colossale de la licence Marvel et pléthore de héros visiblement bien adaptés au format hero-shooter. Une chose peut cependant inquiéter concernant ce jeu free-to-play développé par NetEase : sa monétisation. Les développeurs se sont justement fendus d'un article de blog pour détailler tout cela.

Marvel Rivals : un bon modèle free-to-play ou un odieux pay-to-win ?

Avant toute chose, il convient de rappeler que Marvel Rivals proposera à son lancement pas moins de 33 héros, répartis dans les catégories Gardien, Duelliste et Stratège (Tank, DPS, Support). Soit 12 de plus qu'Overwatch à sa sortie en 2016. À l'instar du titre naguère iconique de Blizzard, tous seront entièrement gratuits. Cela s'appliquera également aux nouveaux héros ajoutés au fil du temps. NetEease fait ainsi un pied de nez à Overwatch 2, sorti il y a deux ans dans un format free-to-play, mais avec des nouveaux héros déblocables via le Battle Pass.

Passons justement au système de Battle Pass de Marvel Rivals, jeu free-to-play oblige. Comme tout jeu intégrant une telle fonctionnalité, celui-ci sera partagé entre une forme gratuite, et une autre payante. Il faudra simplement jouer pour débloquer les paliers suivants, qui proposeront uniquement des éléments cosmétiques. Celui-ci tire cependant une inspiration très salutaire du côté de Halo Infinite. À savoir qu'un Battle Pass donné restera actif, même dans les saisons suivantes. Il sera donc possible continuer de progresser sur un ancien Battle Pass, même si d'autres sont sortis depuis.

Marvel Rivals proposera aussi fatalement un système de monnaies en jeu, en l'occurrence au nombre de deux : Lattice (monnaie premium) et Unité (monnaie « classique »). Les Unités peuvent être obtenues en remplissant des objectifs journaliers, hebdomadaires et répétables comme gagner X matches. Les Lattices peuvent être obtenus contre de l'argent réel, comme par exemple : 0,99 euros = 100 Lattices ; 99,99 euros = 11 680 Lattices, ainsi qu'avec des Unités. Sachant qu'une Unité vaut un Lattice. Les Lattices pourront ensuite être utilisés pour acheter uniquement des cosmétiques individuels ou en packs. Enfin, des cosmétiques gratuits pourront être gagnés en réalisant des succès ou en participant à des événements au fil de son développement.

Voilà donc tout ce qu'il fallait savoir sur le modèle économique de Marvel Rivals, qui se montre donc relativement équitable, en comparaison d'autres jeux-services similaires. Nous pourrons cependant vérifier tout cela dès sa sortie prévue demain, le 6 décembre, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Marvel Rivals