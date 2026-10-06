De Spider-Man au très récent Wolverine, en passant par des jeux comme Marvel Rivals, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Marvel Tokon: Fighting Souls, on peut dire que l’univers des super-héros aura été représenté de bien des façons différentes ces dernières années. Et c’est d’ailleurs loin d’être terminé puisque de nouveaux jeux arrivent, à l’instar par exemple de Marvel 1943: Rise of Hydra et d’Iron Man, mais aussi d’un certain « Project Comet », qui semble bien décidé à venir bousculer Genshin Impact sur le terrain des gachas.

Un nouveau jeu Marvel baptisé « Project Comet » victime de leaks

Victime de plusieurs fuites depuis quelques mois maintenant, ce titre encore non annoncé serait développé par Scopely, boîte saoudienne désormais détentrice des droits de jeux comme Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now. Des expériences free-to-play pour mobiles, donc, auxquelles pourrait prochainement venir s’ajouter un jeu Marvel dans la lignée d’un Genshin Impact. Et bien que la compagnie n’ait toujours pas donné suite aux rumeurs pour le moment, le leak d’un premier trailer vient aujourd’hui reconfirmer l’existence du projet.

Initialement posté sur le réseau social chinois Bilibili, ce nouvel aperçu de « Project Comet » a ensuite fini sur les ondes de YouTube, où il a forcément très vite été visionné par de nombreux internautes. Et même si la vidéo a désormais été bloquée par Disney, qui n’a pas tardé à en revendiquer les droits, le mal est déjà fait pour le titre de Scopely, qui n’est désormais rien de plus qu’un véritable secret de polichinelle. Car vous connaissez les dures lois du monde de l’internet : ce qui est posté sur le toile est amené à le rester d’une manière d’une autre.

Que dévoile le trailer qui a fuité sur la toile ?

Mais de quoi est-il question dans le fameux trailer, aujourd’hui visible sur X ? D’une ribambelle de personnages issus de l’univers Marvel, tels que Spider-Man, Wolverine, Docteur Strange ou encore la Sorcière Rouge, que l’on voit en plein combat contre de grands méchants. Doté d’un style visuel étonnamment similaire à celui de Marvel Rivals, « Project Comet » semble également promettre son lot d’environnements ouverts à explorer, tandis que les affrontements seront une belle occasion d’exploiter les super-pouvoirs des différents héros incarnés.

Notons que la vidéo s’accompagne de nombreux problèmes audios en plus de se conclure de manière plutôt abrupte, ce qui tend à laisser penser qu’il ne s’agit pas de la version finale de la bande annonce. Mais sachant que « Project Comet » aurait fait l’objet de bêta tests il y a maintenant plusieurs mois, il n’est peut-être plus qu’une question de temps avant que le futur concurrent de Genshin Impact ne soit officiellement dévoilé au grand public par ses créateurs. En tout cas, au vu des leaks qui se multiplient, ce serait probablement la meilleure chose à faire.

Déjà un futur grand concurrent à Genshin Impact ?

Et au cas-où cela ne serait pas encore assez clair, insistons bien sur le fait que toutes les informations partagées au sujet de « Project Comet » restent pour l’heure à prendre avec les pincettes habituelles. Car même si le trailer ne laisse désormais plus vraiment de place au doute, le fait est que les différents détails partagés au sujet du jeu n’ont en aucun cas été confirmés pour le moment. À l’instar de Genshin Impact, le jeu Marvel devrait toutefois prendre la forme d’un action-RPG en monde ouvert, disponible à la fois sur mobiles et PC.

Source : X