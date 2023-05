Très populaires au cinéma, les franchises Marvel ont évidemment eu le droit à de nombreuses adaptations en jeux vidéo. Cela a d'ailleurs donné naissance à d'excellents titres, à l'image du jeu Les Gardiens de la Galaxie ou de Marvel's Spider-Man, dont la suite est très attendue par les joueurs PlayStation. En revanche, tous ne rencontrent pas le même succès...

Un très bon jeu daté sur old-gen mais annulé sur Nintendo Switch

Les jeux Marvel ne sont pas toujours d'énorme blockbusters vidéoludiques à gros budget. On peut citer l'exemple de Marvel's Midnight Suns, sorti en décembre 2022 sur PS5 et Xbox Series. En l'occurrence, ce jeu de rôle tactique développé par Firaxis Games et édité par 2K Games s'avère être un excellent cru. Malheureusement, il est sorti dans l'indifférence la plus totale et s'est avéré être un véritable "flop commercial" selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. En février, celui-ci estimait cependant que le titre pourrait "se vendre sur le long terme".

Première bande-annonce de Marvel's Midnight Suns.

L'éditeur a visiblement revu ses ambitions à la baisse. Il annonce ainsi finalement que "la version Nintendo Switch de Marvel's Midnight Suns ne fait plus partie des plans". Une annonce laconique et dépourvue d'explications. Le jeu de Firaxis n'a simplement pas été jugé pas assez rentable pour l'hybride de Nintendo. Tout n'est cependant pas perdu pour les joueurs qui ne possèdent pas de PS5 ou de Xbox Series. Le soft vient en effet de se dater sur PS4 et Xbox One : il sortira le 11 mai 2023. Plus qu'une grosse semaine de patience, donc !

L'ultime DLC de Marvel's Midnight Suns débarque également

Uniquement disponible en version digitale sur consoles old-gen, Marvel's Midnight Suns proposera à l'achat l'ensemble des extensions payantes sorties jusque-là. La quatrième et dernière d'entre elle, Tornade Sanguinaire, sortira d'ailleurs en parallèle. Comme son nom l'indique, il se concentrera sur une nouvelle super-héroïne : Tornade, une membre de l'équipe Marvel des X-Men. Au programme, trois nouvelles quêtes principales, des skins et une mise à jour de l'Abbaye, le hub central du jeu.

Généralement considérée comme un des plus puissants mutants sur la planète, Tornade, Ororo Munroe de son vrai nom, a été séparée de ses parents très jeune avant d’intégrer un village de prêtres et de prendre la direction du foyer de sa mère au Kenya. Lorsque leur village a été touché par une forte sécheresse, Ororo a utilisé ses pouvoirs naissants pour invoquer la tant nécessaire pluie pour sauver sa famille. Bien des années plus tard, lorsque sa faculté à contrôler la météo était connue, Ororo était recrutée par les X-Men de Charles Xavier et pris le nom de Tornade. Elle alla jusqu’à devenir la leader des X-Men, utilisant ses facultés de mutant pour aider le monde qu’elle croisait. Pendant qu’elle était à la recherche d’un enfant en danger à New York avec Wolverine, Tornade fit la rencontre de Magik qui l’encouragea à rejoindre les Midnight Suns, dans Tornade Sanguinaire.

Pour découvrir le DLC Tornade Sanguinaire, rendez-vous le 11 mai 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series !