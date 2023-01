Marvel’s Midnight Suns, mélange de RPG et de jeu tactique à la XCOM dans l’univers Marvel, à reçu un accueil plus que chaleureux, que ce soit de la presse ou des joueurs. LE jeu à en effet été salué par son écriture, légère mais très efficace, son design ou encore sa richesse et son gameplay. Actuellement, le jeu est incontestablement l’un des meilleurs jeux Marvel de ses dernières années. Et non content de déjà proposer un roster conséquent, le titre accueille aujourd’hui un nouvel arrivant qui compte bien mettre un coup de pied dans la fourmilière.

Hey ! Les Midnight Suns, vous avez vu Francis ?

Iron Man, Captain Marvel, Ghost Rider, Dr Strange et consorts vont devoir faire de la place, Deadpool, certainement le héros le plus trash de l'univers Marvel, arrivera dès le 26 janvier prochain, sur consoles et PC, dans un petit DLC payant (compris dans le season pass du jeu). Ce contenu supplémentaire vous permettra de mettre la main sur le nouveau héros et de profiter de ses capacités. Évidemment, Deadpool arrivera avec son propre lot de cartes inédites qu'il sera d'utiliser d'entrée de jeu et de petites surprises comme des cosmétiques ou encore quelques défis et autres lignes de dialogues inédites. De nouvelles missions et des améliorations inédites pour votre base seront également de la partie.

Pour fêter ça, Deadpool nous offre même une petite bande-annonce de présentation qui en dis déjà très long sur… sa personnalité. L'anti-héros, visiblement aussi expéditif que dans les comics et les films, sera capable de jouer de la gâchette avec quelques attaques à distance ainsi que du sabre en attaquant au corps-à-corps. Comme Blade, Deadpool aura d'office un alignement ténèbres.

Marvel's Midnight Suns recevra par la suite trois autres DLC minimum comprenant la X-Men et acolyte de Wolverine, Storm, le symbiote et ennemi majeur de Spider-Man Venom ainsi que le « vampire » Morbius (sans Jared Leto heureusement). Ces derniers n'ont toutefois pas encore de date de sortie.