Amy Hennig, la création d'Uncharted, a bien présenté son jeu de super-héros pendant le Disney & Marvel Showcase. Un titre avec Captain America et Black Panther... mais pas que !

Voir se transformer une rumeur bancale en vraie annonce est très rare. Mais celle autour du nouveau jeu Marvel d'Amy Hennig, l'ex Naughty Dog qui a contribué à la naissance et au développement de la saga Uncharted, se vérifie. Voici les débuts de ce projet encore ultra secret à notre grand désespoir.

Amy Hennig (Uncharted) tease son jeu Marvel

Le Disney & Marvel showcase, la conférence sur les jeux vidéo de la firme aux grandes oreilles, a vu naître plusieurs nouveaux projets dont celui d'Amy Hennig, la créatrice d'Uncharted. Un AAA de grande envergure qui tord l'univers Marvel pour raconter sa propre histoire et livrer sa propre interprétation. Un jeu probablement d'action-aventure avec quatre personnages jouables : un jeune Steve Rogers aka Captain America, Azzuri le sage alias le grand-père de T’Challa et le Black Panther de la Seconde guerre mondiale, Gabriel Jones un soldat américain et membre des « Commandos Hurlants » ainsi que Nanali, la grand-mère maternelle leader du réseau d'espionnage wakandais.

Ce groupe de quatre sera propulsé en plein Paris occupé et devront faire face aux forces nazies de l'Hydra. Et c'est tout ce que l'on sait. Aucun titre annoncé, aucune plateforme ou même un très court extrait de gameplay. Il y a quand même un slogan « Quatre héros, deux mondes, une guerre ». On rappelle qu'Amy Hennig va passer du temps avec Mickey puisqu'elle travaille également sur un jeu solo Star Wars.

Une fois qu'on aura des vraies infos et un vrai trailer, ce sera peut-être aussi attendu que Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine. Peut-être...