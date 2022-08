Une conférence dédiée aux jeux vidéo Marvel et Disney vient d'être annoncée. Voici le programme officiel et ce à quoi on peut s'attendre lors de l'évènement.

Ce n’est pas un secret, Marvel a de grandes ambitions quant au jeu vidéo. L’éditeur de comics a plusieurs projets dans les cartons et on en saura un peu plus sur ses plans lors d’une conférence dédiée aux jeux.

Une conférence autour des jeux Marvel et Disney

La fameuse D23 mettra aussi les jeux vidéo à l’honneur. L'événement incontournable pour les fans de Disney et ses nombreux univers accueillera pour la première fois une conférence dédiée au gaming : le Disney & Marvel Games Showcase. Le rendez-vous est donné au 9 septembre à 22h, heure française. Au programme, des jeux allant du free-to-play au AAA. Le géant américain a déjà confirmé une partie de son line up, et un jeu attendu sera au programme.

Seront donc présents Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns et des DLC de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Plus intéressant encore, le jeu Marvel de Skydance New Media, le nouveau studio d'Amy Hennig (Uncharted) se montrera pour la première fois. L'éditeur promet également des annonces inédites. Naturellement, les yeux se tournent vers les deux projets qui seraient en développement chez EA : Black Panther et Iron Man. Quant à l’apparition de Kingdom Hearts 4, Star Wars Eclipse, Star Wars Jedi : Survivor, Marvel's Spider-Man 2 ou Marvel's Wolverine, rien n’est moins sûr. On peut tout de même s'attendre à quelques surprises pour marquer l’événement.