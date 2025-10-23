S’il a toujours été plus ou moins présent dans le monde du jeu vidéo, l’univers Marvel s’est peu à peu offert une place de choix dans ce secteur au cours des dernières années. Il faut dire qu’avec le succès de Marvel’s Spider-Man en 2018, Insomniac Games a ouvert la voie à bien d’autres studios, qui sont aujourd’hui nombreux à vouloir proposer des expériences de toutes sortes à la communauté des joueurs. Et en attendant que Marvel’s Wolverine et Marvel Tokon: Fighting Souls ne débarquent en 2026, un autre jeu fera son arrivée très prochainement.

En effet, après s’être annoncé aux yeux du grand public en mars dernier, Marvel Cosmic Invasion nous donne désormais rendez-vous pour le 1er décembre 2025, date à laquelle il sera officiellement disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Tribute Games, à qui l’on doit notamment le très bon Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, celui-ci prendra alors la forme d’un beat ‘em up en 2D au style arcade, agrémenté de jolis visuels en pixel art.

« Une bataille cosmique vous attend ! Choisissez l'un des 15 héros Marvel de ce beat 'em up bourré d'adrénaline et affrontez la redoutable Vague d'Annihilation qui menace la galaxie. De New York aux tréfonds de la Zone négative, l'avenir de l'univers Marvel se jouera parmi les étoiles ! » peut-on notamment lire dans la description du jeu. En sachant que pour l’occasion, Tribute Games en a alors profité pour dévoiler l’identité des deux derniers personnages jouables du roster, à savoir Iron Man et Phénix.

Ceux-ci rejoindront ainsi une liste composée de Captain America, Black Panther, She-Hulk, Spider-Man, Wolverine, Venom, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, Tornade, Rocket Raccoon, Phyla-Vell, Surfeur d’Argent et Nova, qui offrira assurément de quoi varier les plaisirs. Car outre sa chouette direction artistique, Marvel Cosmic Invasion pourra aussi compter sur un gameplay offrant la possibilité de créer des combos uniques à l’aide de son système d’équipe, qui permettra de switcher instantanément entre deux héros pour une approche plus tactique des combats.

