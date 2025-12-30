Depuis plusieurs mois, les annulations s’enchaînent du côté des jeux de super-héros, au point de faire craindre le pire pour certains projets très attendus. Pourtant, l’un des jeux Marvel que les joueurs surveillent de près n’a pas disparu. Bien au contraire.

À l’heure où de nombreux jeux de super-héros disparaissent avant même d’avoir été dévoilés, une bonne nouvelle vient rassurer les joueurs. Le jeu Marvel que tout le monde attend n'a pas été annulé. Mieux encore, le studio affirme que le projet avance et que les équipes sont pleinement mobilisées.

Un jeu Marvel qui a les crocs

Le jeu Blade est vivant. Présenté lors des Game Awards 2023, le titre avait immédiatement suscité la curiosité. Un personnage Marvel plus sombre que la moyenne, confié à Arkane Studios, spécialiste des expériences immersives et narratives, le mariage semblait évident. Depuis cette annonce, en revanche, plus rien ou presque. Aucune nouvelle bande-annonce. Aucun gameplay. Aucune fenêtre de sortie. Un silence prolongé qui a fini par inquiéter, surtout dans un contexte où plusieurs projets Marvel ont été stoppés net.

Ces derniers jours, la confirmation est venue directement de Dinga Bakaba, co-directeur d’Arkane Lyon. Interpellé sur les réseaux sociaux, il a répondu sans détour. Le message est clair. Le jeu Blade est toujours en développement, les équipes travaillent activement dessus et sont fières de ce qu’elles construisent. Bakaba évoque un projet ambitieux, porté par une équipe très impliquée, et demande simplement un peu de patience. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué, mais cette prise de parole suffit à dissiper les doutes les plus pressants.

Arkane sort du silence et rassure

Cette inquiétude n’était pas infondée. Ces derniers mois, plusieurs projets très attendus ont été annulés ou mis en pause. Du côté de Electronic Arts, un jeu Black Panther a été purement et simplement abandonné. Chez Warner Bros., le jeu Wonder Woman a subi le même sort, entraînant même la fermeture du studio en charge du projet. Même des titres encore officiellement en développement, comme Iron Man ou Marvel 1943, donnent peu de nouvelles, au point que certains joueurs doutent de leur sortie réelle.

