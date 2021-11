La stratégie actuelle de Marvel vis-à-vis du jeu vidéo consiste à confier ses licence à différents studios partenaires. Ce qui a pu mener à de grandes réussites comme Marvel’s Spider-Man ainsi qu’à des titres moins appréciés comme Marvel’s Avengers. Alors que Marvel Games vient à peine de sortir Marvel’s Guardians of the Galaxy en partenariat avec Square Enix, la filiale de Disney a déjà le regard tourné vers l’avenir. Et dans cet avenir se trouve un nouveau titre emmené par la créatrice d’une des plus grosses licences de PlayStation.