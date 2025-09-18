Annoncé pour la toute première fois en 2021, Marvel 1943 Rise of Hydra a eu droit en juillet 2024 à une impressionnante bande-annonce cinématique durant la GDC 2024 de l'année dernière, portée par l'Unreal Engine 5. Depuis, le titre développé par Skydance New Media, édité par Plaion et notamment chapeauté par Amy Henning, la scénariste d'Uncharted fait profil bas. Plus d'un an plus tard, il refait parler de lui indirectement par le leak de son gameplay et d'environnements par l'initiative d'un développeur ayant travaillé dessus. Voyons tout cela de plus près.

Des images volées du conflit qui fait rage dans Marvel 1943 Rise of Hydra

Pour rappel et comme son nom l'indique, Marvel 1943 Rise of Hydra entend nous proposer un jeu d'action narratif qui sort des sentiers battus par rapport aux récentes productions Marvel. Il nous plonge en effet en 1943, dans un monde où l'organisation Hydra semble nettement plus puissante que sur la Terre qu'on connaît. Pour combattre cet adversaire proprement tentaculaire, Black Panther (Azzuri, le grand-père de T'Challa, de son vrai nom), Captain America, le Marine Gabriel Jones et l'espionne wakandaise Nanali vont devoir bon gré mal gré faire force commune et mettre de côté leurs objectifs au départ pas vraiment compatibles.

Ainsi, en attendant une date de sortie plus précise après son report de 2025 à 2026, un développeur de Skydance a leaké via imgur quelques éléments de gameplay et d'environnements dans lesquels on évoluera au fil du jeu d'action narratif Marvel 1943 Rise of Hydra, tels que des rues, terrasses, bouches de métro, etc. On a également droit à un clip vidéo un peu brut de décoffrage sur Streamable, présentant Black Panther en action. Même si les animations manquent de fluidité, on peut voir que le super héros se bat à une vitesse et une agilité fulgurantes à travers ce qui ressemble à un bar. Tout ceci est consultable via les sources citées au bas de cet article.

Il convient de noter que tout ce qui a été leaké par le développeur concernant Marvel 1943 Rise of Hydra représente du contenu créé entre 2022 et 2023. Tout ceci ne représente donc en aucun cas le produit final tel qu'on le verra à sa sortie, mais de concepts en cours de développement. Quoi qu'il en soit, l'ensemble se montre visuellement plutôt impressionnant. Naturellement, il faudra attendre une présentation de gameplay plus officielle pour voir à quoi ressemble vraiment Marvel 1943 Rise of Hydra alors qu'il se rapproche de sa sortie. Rendez-vous potentiellement aux Game Awards 2025 pour en savoir plus ?

Sources : imgur ; Streamable