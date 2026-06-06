Depuis quelques années, Marvel a assurément la côte dans le monde du jeu vidéo. On pense évidemment aux titres d’Insomniac Games, qui a nous a récemment donné un bel aperçu de Marvel’s Wolverine au State of Play, ou encore à des titres comme Marvel Tokon: Fighting Souls et Marvel 1943 Rise of Hydra, à venir dans les prochains mois. Car oui, certains l’auront peut-être oublié au vu de sa grande discrétion, mais le nouveau titre d’Amy Hennig (Uncharted) mettant en scène Captain America et Black Panther arrive… même s’il prend encore du retard.

Marvel 1943 Rise of Hydra reporte une nouvelle fois sa sortie

C’est que l’attente commence à être longue depuis l’annonce de Marvel 1943 Rise of Hydra en septembre 2022. En effet, malgré les années qui ont passé, Skydance New Media, aujourd’hui devenu Paramount Games Studio, semble avoir été bien incapable d’assurer une véritable communication autour du jeu, dont nous n’avons pu voir guère plus que quelques images et un trailer pour le moment. Et alors que l’on espérait enfin avoir des nouvelles au Summer Game Fest 2026 hier soir, nous sommes finalement encore une fois repartis bredouilles.

Et la raison à cela est simple : Marvel 1943 Rise of Hydra « ne sortira pas avant 2027 au plus tôt » selon Shawn Kittelsen, senior vice-président de Paramount Games. « C’est un jeu. Ça arrive. Il est jouable. J’ai ma manette Bob l’éponge ici, mais elle est branchée sur mon disque dur pour le moment. Je peux donc lancer la version actuelle et y jouer. Nous continuons de le développer, mais Amy et l’équipe ont de grandes ambitions quant au niveau de qualité qu’ils souhaitent atteindre », explique-t-il à IGN pour justifier ce troisième report.

« C’est une équipe relativement petite compte tenu de la qualité AAA qu’elle offre. Ce que vous avez vu dans les précédentes vidéos, c’est ce à quoi ressemble Marvel 1943 Rise of Hydra, et nous le développons avec une fraction des ressources que l’on retrouve dans d’autres jeux AAA du même genre, tout en essayant vraiment de promouvoir un nouveau modèle de développement beaucoup plus responsable et durable », ajoute Kittelsen. Avant d'assurer ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs que d’autres studios ces dernières années.

© Paramount Games Studio

Un projet « vraiment ambitieux »

Au lieu de s’éparpiller en tentant de donner vie à un nouveau studio et un nouveau titre simultanément, Paramount Games a ainsi préféré « constituer l’équipe et mettre en place les outils nécessaires » dans un premier temps, avant de « se mettre au travail pour développer le jeu ». « Je pense que les délais fixés pour Marvel 1943 Rise of Hydra étaient vraiment ambitieux, mais ils ne tenaient pas compte de tous les imprévus susceptibles de perturber la production », confesse-t-il alors pour justifier tous ces retards.

« Il a donc été décidé que, plutôt que d’essayer de sortir le jeu le plus vite possible, il valait mieux se concentrer sur sa qualité et veiller à ce que l’équipe ait le temps de peaufiner le projet. Et c’est ce que nous faisons : nous leur donnons le temps nécessaire. Nous avons confiance en Amy et en toute l’équipe, et nous les soutenons : ce jeu sortira lorsqu’il sera prêt ». Rendez-vous à l’horizon 2027, donc, pour découvrir ce que nous réservent les aventures de Captain America et Black Panther dans Marvel 1943 Rise of Hydra.

Source : IGN