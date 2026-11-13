Contrairement à la rumeur qui se répandait en ligne ces dernières heures, Marvel 1943 Rise of Hydra serait toujours vivant. Son développement serait même très avancé chez Skydance New Media. Pour autant, il y a toujours matière à s'inquiéter. En effet, les bruits de couloir évoquent bien des complications en internes qui pourraient coûter cher au jeu dans sa version définitive.

Marvel 1943 bientôt terminé, mais à quel prix ?

Après qu'un compte fan a lancé l'idée en ligne que Marvel 1943 serait annulé chez Skydance, les médias ont mené leur enquête. En effet, on avait bien eu vent des divers reports du jeu, le dernier le datant finalement pour l'année 2027, mais pas de confirmation officielle d'un abandon pur et simple du projet. Et pour cause, il n'en serait rien... pour l'instant du moins.

Nos confrères de Kotaku aurait pu voir un message interne qui a de quoi rassurer un peu quant au sort de Marvel 1943. De fait, le média rapporte avoir pu lire un message de Lu Gigliotti, producteur exécutif du jeu, sur le Slack de Skydance (équivalent professionnel de Discord). Visiblement, il confirme aux équipes que la production n'a pas été annulée.

© Skydance New Media

Rise of Hydra explose son budget et doit faire des concessions

En fait, ce serait même l'inverse. Toujours selon ce message, Marvel 1943 devrait atteindre sa phase Alpha d'ici à la fin de ce mois de novembre. Toutefois, même si le développement approche d'une étape importante, tout ne serait pas rose en interne. Il semblerait que le jeu ait dépassé de loin son budget initial, obligeant forcément Skydance à revoir ses ambitions à la baisse.

Ce faisant, Marvel 1943 serait contraint de faire des coupes drastiques dans sa proposition. Les échos relayés ici font état d'un gameplay appauvrit. Dès lors, c'est l'expérience ludique qui en patirait. Si cela peut toujours servir les ambitions cinématographiques d'Amy Hennig, scénariste qu'on connaît notamment pour son travail sur les premiers Uncharted, l'aventure de Captain America et Black Panther durant la Seconde Guerre mondiale risque d'avoir beaucoup moins de punch manette en main qu'on le pensait.