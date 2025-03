Le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra avec Black Panther et Captain America, développé par la créatrice d'Uncharted, donne de ses nouvelles et elles sont excellentes.

Amy Hennig va t-elle fin concrétiser l'un de ses projets, plusieurs années après son départ de chez Naughty Dog et l'échec de son jeu Star Wars ? Il y a de quoi être optimiste. La créatrice et réalisatrice d'Uncharted sera de retour cette année avec Marvel 1943: Rise of Hydra. Un jeu d'action-aventure dans lequel vous pourrez incarner quatre personnages parmi un jeune Steve Rogers (Captain America), un Black Panther de la Seconde Guerre mondiale en la personne d'Azzuri, le grand-père de T'Challa, le soldat américain Gabriel Jones des « Commandos Hurlants », et enfin Nanali, une espionne wakandaise.

Amy Hennig (Uncharted) enfin de retour avec son nouveau jeu

Marvel 1943 Rise of Hydra donne ses nouvelles au compte-goutte, alors qu'il est censé sortir en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Néanmoins, Khary Payton, l'acteur de Black Panther dans le jeu, s'est laissé aller à quelques confidences au micro de TheDirect. « C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé » a répondu le comédien lorsque le média lui a demandé ce que ça faisait d'incarner le super-héros culte en tant qu'homme noir. Si le titre se déroule bien dans un Paris occupé, ce n'est pas la seule destination que vous visiterez dans Marvel 1943 Rise of Hydra.

« Nous allons voyager… nous n'allons pas rester assis dans un café à Paris. Nous allons bouger, et j'ai hâte que vous le voyiez » a-t-il déclaré. Payton croit fort à ce nouveau jeu Marvel 1943 Rise of Hydra et d'après ses dires, l'attente en vaudra la peine. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est en train de se passer. Mais ça va être tellement bien. Amy Hennig, qui a réalisé la série Uncharted est tout simplement incroyable. Je me dis « Mec, on n'aurait pas pu demander un meilleur chef pour ce projet ». Je sais que cela a pris du temps, mais croyez-moi, cela en vaut la peine ».

La sortie de Marvel 1943 Rise of Hydra en 2025 se précise

Dans son interview auprès de TheDirect, le Black Panther de Marvel 1943 Rise of Hydra s'est même laissé aller à une comparaison avec Game of Thrones, notamment par rapport à la dimension cinématographique du jeu. « Nous voulons que les gens jouent à ce jeu et que toute la famille s'assoit sur le canapé et le regarde comme s'ils regardaient Game of Thrones, The Walking Dead, ou quelque chose du genre. Nous recherchons à offrir une expérience cinématographique incroyable pour tout le monde ».

Une déclaration qui rejoint des propos tenus par Amy Hennig elle-même en début d'année. « Nous voulons offrir un jeu qui soit aussi passionnant à jouer qu’à regarder. Nous voulons que les joueurs oublient qu'ils jouent à un jeu vidéo ». Et pour y arriver, la créatrice et Skydance New Media mise notamment sur des graphismes photoréalistes pour asséner potentiellement une claque.

Enfin, dernière information et pas des moindres, Khary Payton a révélé la potentielle fenêtre de sortie de Marvel 1943 Rise of Hydra. Et il y a une excellente nouvelle puisqu'il donne rendez-vous visiblement en fin d'année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. « Nous travaillons encore dessus et prévoyons une sortie en 2025... probablement à Noël ». Il faudra encore attendre l'annonce officielle, mais au moins, un report à 2026 ne semble pas d'actualité à l'heure actuelle.

