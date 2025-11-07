La nouvelle que tant de monde redoutait est finalement tombée. Hier soir, Rockstar Games a pris la parole afin d’annoncer un nouveau report pour GTA 6, qui voit donc encore une fois sa sortie être retardée de plusieurs mois. Mais il s’avère qu’il n’est pas le seul. Car cinq minutes avant que le couperet ne tombe pour les fans de GTA, l’annonce du report d’un autre jeu est elle aussi tombée sur les réseaux sociaux : celle de Marvel 1943 Rise of Hydra. Mais si, vous savez, le nouveau jeu d’Amy Hennig, la créatrice d’Uncharted.

Marvel 1943: Rise of Hydre reporte encore sa sortie

Vous l’aviez oublié ? Il est difficile de vous en vouloir tant la communication autour de ce titre, pourtant annoncé en septembre 2022, est rachitique depuis des années. De fait, lorsque nous avions appris son report à début 2026 en mai dernier, on ne peut pas dire que nous ayons été vraiment surpris par la nouvelle. Pas plus que nous ne le sommes aujourd’hui d’apprendre que Marvel 1943 Rise of Hydra prend finalement encore du retard, alors que les seules nouvelles que nous en avons eu au cours des derniers mois se limitent à quelques fuites.

« Chez Skydance Media, notre objectif est de proposer des jeux haut de gamme inoubliables qui rendent hommage aux personnages et aux univers avec lesquels nous avons la chance de travailler » nous explique le studio dans son communiqué. « Marvel 1943 : Rise of Hydra est un projet ambitieux, et nous nous engageons à faire en sorte qu’il réponde aux attentes de notre équipe, des joueurs, et des fans en matière de qualité. Afin de concrétiser pleinement notre vision, nous avons pris la décision de repousser la date de sortie au-delà du début de l’année 2026 ».

Vous l’aurez compris donc, d’une fenêtre de sortie relativement large, Marvel 1943 : Rise of Hydra passe désormais à une fenêtre de sortie encore plus large, qui semble s’étendre à l’année 2026 dans sa globalité. « Nous sommes reconnaissants envers la communauté et les joueurs du monde entier pour leur passion et leur soutien. L’équipe travaille d’arrache-pied pour créer quelque chose de vraiment spécial, et nous sommes impatients de vous en dire plus à mesure que le développement avance ». Rendez-vous aux Game Awards le mois prochain, peut-être ?

Source : Skydance Media