L’année 2025 devait marquer l'arrivée de l'ambitieux Marvel 1943. Une aventure inédite, dans un contexte historique rarement exploré dans les adaptations super-héroïques. Mais voilà : les plans ont changé. Et la date de sortie vient d'être décalée pour le plus grand malheur des fans.

Marvel 1943 est repoussé

Initialement prévu pour une sortie en 2025, Marvel 1943: Rise of Hydra ne sortira finalement pas avant début 2026. Le studio Skydance New Media a officialisé ce report dans un communiqué, expliquant que ce délai supplémentaire permettra de peaufiner le jeu et de livrer une expérience fidèle à leur vision. Aucune nouvelle date précise ni plateforme n’ont encore été dévoilées. Le projet, développé sous la direction d’Amy Hennig (Uncharted), reste encore mystérieux. On sait seulement qu’il réunira Captain America et Black Panther, en pleine Seconde Guerre mondiale, face à l’organisation Hydra.

Ce report n’est donc pas vraiment une surprise, mais il confirme une tendance de fond dans l’industrie : la difficulté de tenir les délais face à des projets toujours plus ambitieux. Avec cette annonce, Marvel 1943 rejoint une liste croissante de jeux majeurs attendus pour 2026. Et parmi eux, l’ombre écrasante de GTA 6, toujours prévu pour mai 2026. Le blockbuster de Rockstar fait déjà trembler la concurrence. Plusieurs studios ont avoué revoir leur stratégie de lancement pour éviter toute collision frontale avec ce mastodonte.

Uniquement pour peaufiner le jeu ?

Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger : ce report de Marvel 1943 est-il uniquement motivé par la volonté de peaufiner le jeu, ou s’inscrit-il aussi dans une logique plus large d’évitement stratégique ? Bien que Skydance ne fasse aucune mention directe de GTA 6, l’influence de ce dernier sur l’industrie est bien réelle.

Avec Marvel 1943, GTA 6, et d’autres titres comme le prochain Battlefield 6, 2026 s’annonce comme une année particulièrement dense en sorties AAA. Pour les studios, il faudra trouver la bonne fenêtre pour exister sans être noyé par la concurrence.

Source : Skydance New Media