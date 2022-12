Alors que le film Super Mario Bros est attendu dans nos salles obscures dès début 2023, il se pourrait bien que Nintendo ait d'autres plans concernant son plombier moustachu. D’après les rumeurs, un nouveau jeu devrait bientôt être annoncé et proposerait quelque chose que l’on n'a pas vu depuis au moins 35 ans.

Mario bientôt de retour dans une aventure inédite ?

C’est Zippo, un informateur ayant déjà leaké quelques informations sur des projets de Nintendo, qui revient aujourd'hui nous apporter de nouveaux éléments concernant le prochain gros jeu Mario. Comme il l'avait d’ores et déjà été mentionné il y a de ça un bon moment déjà, le prochain jeu devrait être totalement inédit et entièrement en 2D. Mais il ajoute que ce dernier devrait être une aventure complètement nouvelle et ne ferait pas partie des jeux du genre « New Super Mario ». Un jeu complètement nouveau donc, où il serait apparemment possible de jouer Mario, Luigi, Toad et Peach. Cette dernière serait d’ailleurs LA grosse surprise de cet opus puisque la princesse n’a pas été jouable sur un jeu Mario en 2D depuis près de 35 ans avec Super Mario Bros 2.

Toujours d’après la déclaration de l’insider, ce nouveau Mario 2D devrait sortir durant l’exercice 2023/2024 et serait en développement depuis près de 3 ans. Selon lui, Nintendo devrait bientôt en dévoiler davantage. Pour l’heure, les pincettes restent de mise, d'autant que, si l'insider a déjà révélées des informations qui se sont avérées vraies, d'autres de ses affirmations ne l'étaient pas. De plus, Big N n’a toujours rien officialisé sur le sujet.

Actuellement, c’est plutôt le film Super Mario Bros qui est au centre de toutes les attentions. Le long-métrage intéresse et a chauffé les fans à blanc avec ces nombreuses trailers, même si certains se moquent encore de Chris Pratt et de son doublage jugé clairement insuffisant.

D’un autre côté, on ne peut s’empêcher de penser que Nintendo pourrait surfer sur la sortie du long-métrage en nous annonçant un nouvel opus en parallèle. Ça fait en effet bien longtemps que le plombier n’a pas eu le droit à un jeu entièrement inédit et qu’il surfe sur le succès de rééditions d’épisodes déjà populaires ou de spin-off Comme Mario + Les Lapins crétins. Mais comme on sait aussi que Nintendo ne fait jamais rien comme personne, on est sûr de rien. Wait and See comme on dit.