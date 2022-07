Pour le mois de juin, l’éditeur japonais a décidé de mettre à l'honneur un titre dont la suite s’est longuement montrée cet été. Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle est le jeu gratuit du moment sur Switch.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle gratuit sur Switch

Cet été, Ubisoft et Nintendo ont montré plus amplement le nouveau fruit de leur collaboration. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a fait le show lors d’une présentation dédiée, qui a permis d’en découvrir davantage sur son gameplay mais aussi sur son trio de compositeurs de renom. Sans doute pour permettre à ceux qui n’ont pas posé les mains sur le premier jeu de ce cross-over improbable, l’éditeur japonais permet aux joueurs abonnés de l’essayer. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

Du 4 au 10 juillet, les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à Mario & The Lapins Crétins Kingdom Battle. Comme d’habitude, ils auront accès à l’intégralité du jeu pendant une semaine complète et ce sans restriction. De quoi permettre aux réfractaires de tester ce tactical RPG loufoque où les univers de Mario et des Lapins Crétins fusionnent. Celles et ceux qui se laisseront convaincre ou qui n’auraient pas pu venir à bout du jeu gratuit pourront profiter d’une remise de 75% sur le titre. Jusqu’au 17 juillet, il sera disponible pour 9,99€ contre les 39,99€ habituels.