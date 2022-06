En amont d'une annonce probablement imminente, Ubisoft leake lui-même la date de sortie de Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope. On découvre aussi l'existence d'une édition Gold.

C'est ce qui s'appelle une jolie boulette ! En mettant à jour, un peu trop vite, la fiche du jeu de l'exclu Switch Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope, Ubisoft dévoile sa date de sortie. Le titre aura le droit à plusieurs versions.

Mario + The Lapins Crétins 2 en octobre sur Switch

Tandis qu'il pourrait apparaître lors du Nintendo Direct Mini ou quelques heures plus tard, la date de sortie Mario + The Lapins Crétins 2 circule déjà sur la Toile. Cette suite sera disponible à compter du 20 octobre 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch. On peut voir la page archivée (via Gematsu).

Sparks of Hope sera disponible en version classique et dans une édition Gold. Cette dernière comprendra le jeu de base ainsi qu'un season pass pour de futurs DLC. Simplement cosmétiques ? Non, il y aura des contenus scénaristiques pour le mode Histoire avec de nouveaux héros, quêtes et batailles. On note aussi la présence d'un pack « Prestige Galactique » pour débloquer sur le champ trois skins d'armes exclusifs.

Une suite plus musclée

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sera encore une aventure tactique. Néanmoins, cet épisode offrira davantage de liberté dans le système de combat avec l'introduction d'éléments en temps réel et la suppression des cases. Il y aura toutefois une limite dans les mouvements que l'on peut effectuer.