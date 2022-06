Comme promis, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope revient avec des longues séquences de gameplay accompagnées de quelques commentaires des développeurs.

Mario + The Lapins Crétins 2 continue de faire les présentations. Après avoir révélé sa date de sortie lors du dernier Nintendo Direct Mini, Ubisoft en dévoile davantage sur les personnages, l’univers, et surtout le gameplay.

Quelques détails sur l'histoire de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope se déroule dans un univers où le monde des Lapins Crétins et de Mario créent une alliance parfaite. Cependant, cette galaxie est menacée par Cursa, une entité maléfique qui cherche à en absorber toute l’énergie. Sa manifestation physique se nomme le Darkmess. Les Sparks, des créatures nées de l’union entre les Lapins Crétins et les Lumas sont également en péril, mais ils pourront compter sur l’aide du fameux plombier et de ses amis.

Lors de leur quête pour mettre fin aux méfaits de Cursa, les joueurs seront amenés à parcourir de nombreux mondes tout en explorant l’univers qui les entoure librement. Évidemment, toute la petite bande rencontrera pléthore de personnages secondaires qui donneront diverses quêtes annexes avec des puzzles et récompenses à la clé.

Trois nouveaux personnages présentés

Ce sont surtout les combats qui sont au cœur de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Il est toujours question de former une équipe de trois héros, composée à l’envi, qui pourront se déplacer en temps réel lors de ces affrontements tactiques et dynamiques. Pour prendre l’avantage sur l’adversaire, toutes les stratégies sont bonnes même utiliser ses ennemis à bon escient. En sautant dessus, en jetant l’un d’eux sur les autres pour qu’ils explosent.

Chaque héros dispose également de double-tirs efficaces, des armes uniques qui offrent des compétences complémentaires et d’une attaque spéciale pour affaiblir les ennemis, soigner ses alliés ou juste faire de gros dégâts. Les Sparks pourront également être exploités pour venir à bout des combats. « Leur utilisation peut faire la différence entre la défaite et la victoire », explique Ubisoft. Le travail d’équipe sera donc primordial pour faire des combos dévastateurs et personnaliser leur style de jeu.

Trois nouveaux personnages seront également disponibles dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope : Lapin Harmonie, la plus blasée de tous, et Edge, un nouveau Lapin mystérieux trop rock n’ roll qui se bat avec une épée. Bowser sera également de la partie pour venir compléter le roster. Pour rappel, le jeu sera disponible le 20 octobre 2022 sur Switch.