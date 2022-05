Pour tester les serveurs et se faire une idée du jeu, Mario Strikers: Battle League Football sort une démo « First Kick ». Voici toutes les dates et la condition pour essayer le multijoueur.

Mario Strikers: Battle League Football sera disponible le 10 juin prochain sur Nintendo Switch, et nos impressions sont déjà en ligne. Et si ça ne suffit, on a ce qu'il vous faut !

En vous rendant dès à présent sur le Nintendo eShop de la Switch, vous allez pouvoir télécharger la démo « First Kick » de Mario Strikers: Battle League Football. Une version d'essai qui donne accès au mode « Entraînement » pour apprendre les bases et les gestes techniques en solo.

Pour les esprits les plus compétitifs, Big N va ouvrir les serveurs du jeu pendant deux journées pour tâter le multijoueur et voir si les serveurs tiennent la route. Le multi de Mario Strikers sera disponible aux dates et horaires suivants :

Samedi 4 juin :

de 5h à 6h

de 13h à 14h

de 21h à 22h

Dimanche 5 juin :

de 5h à 6h

de 13h à 14h

de 21h à 22h

Une condition pour profiter pleinement de la démo de Mario Strikers ? Oui, être abonné au Nintendo Switch Online. Dans le cas contraire, à compter du 2 juin à 12h, les non abonnés pourront souscrire à une période d'essai gratuite de 7 jours.

Au niveau des matchs en ligne, Nintendo précise que « chaque équipe peut être constituée de 2 consoles Nintendo Switch, et un maximum de 2 joueurs peut rejoindre l’équipe depuis chaque console ».