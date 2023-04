Vous le savez sûrement même si vous n'êtes pas plongé régulièrement dans l'actualité du jeu vidéo : la licence Mario appartient à Nintendo. Les jeux de la série sortent uniquement sur Nintendo Switch depuis la sortie de la console en mars 2017. Enfin, presque uniquement. En plus de développer des titres majeurs pour sa console hybride, le géant japonais explore parfois un autre terrain de jeu très populaire : le marché mobile. Mario Kart Tour représente une excellente alternative pour ceux qui ne possèdent pas de Nintendo Switch pour jouer à Mario Kart 8 Deluxe. Un grand succès, mais tout ne réussi pas à Nintendo dans le secteur du jeu mobile. En juillet 2021, la firme décidait de fermer son titre Dr. Mario World sans crier gare. Pour Shigeru Miyamoto, PDG de Nintendo, le développement d'un jeu Mario sur mobile représente un défi trop important.

Shigeru Miyamoto pas fan du développement sur smartphone

Le média Variety a pu interviewer Shigeru Miyamoto dans le cadre de la sortie du film Super Mario Bros. Le boss de Nintendo aborde les difficultés du développement d'un Mario mobile.

L'intuitivité du contrôle fait partie de l'expérience de jeu. Lorsque nous avons envisagé de créer des jeux Mario pour les téléphones portables - qui sont des appareils plus courants et plus génériques - il a été difficile de déterminer ce que ce jeu devait être. C'est pourquoi j'ai joué le rôle de réalisateur pour Super Mario Run, afin de pouvoir transposer l'expérience du matériel Nintendo sur smartphones. Le fait d'avoir des jeux Mario sous forme d'applications mobiles permet à un plus grand nombre de personnes de découvrir le jeu, et élargit également l'expérience de jeu de Mario, où vous n'avez besoin que de votre pouce d'une seule main.

Même si Shigeru Miyamoto reconnaît l'intérêt d'exploiter le marché du jeu mobile, sa position est ferme. Le smartphone ne sera pas "la principale voie d'accès aux futurs jeux Mario".

© Nintendo

La fin des jeux Mario sur mobile ?

Les joueurs qui jouent uniquement sur mobile devront-ils faire le deuil de la licence et se contenter de Super Mario Run et Mario Kart Tour ? Il semblerait que oui. Au-delà de ça, Shigeru Miyamoto se confie assez longuement dans cette interview, mais ne va pas jusqu'à se livrer sur le prochain jeu Mario. Il conseille simplement de suivre les prochains Nintendo Direct. On ne sait pas vraiment ce que le créateur de Mario entend par "prochains", mais on se doute qu'il va falloir patienter longtemps.