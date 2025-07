La mascotte la plus populaire de Nintendo nous entraine avec lui dans toutes ses aventures depuis 1985. Mais, 30 ans plus tard, il semble qu'un secret bien gardé sur Mario doive finalement être révélé au grand jour. Au regard des premiers jeux, l'étonnement est général. Et plus que cela, ça va briser le cœur de bien des fans.

La vérité sur Mario dévoilée au grand jour

Avant même d'avoir eu droit à son propre jeu, Mario — qui ne s'appelait pas encore ainsi — est apparu dans le premier Donkey Kong. Il volait alors au secours de Pauline dans une relecture vidéoludique de King Kong. Par la suite, son âme de justicier s'est confirmé avec ses nombreux sauvetages de la Princesse Peach, victime du terrible Bowser. Et à bien des occasion, notre plombier favori n'a pas bronché quand celle-ci le remerciait d'un bisou sur la joue.

Super Mario All-Stars. © Nintendo.

Pourtant, 30 ans après le premier Super Mario Bros, l'éditeur prend la parole et brise une croyance bien ancrée dans le cœur des fans. Malgré les apparences, le plombier en salopette et Peach n'ont pas de relation sentimentale. Comme cela est précisé dans un post de l'application Nintendo Today, ils sont « bons amis et s'entraident dès qu'ils le peuvent ».

En revanche, c'est Bowser qui pourra se réjouir ! Même si Nintendo ne précise pas si le cœur de Peach est libre pour autant, le roi des Koopas peut rayer Mario de la liste de ses rivaux. Après avoir courtisé la Princesse dans le film d'animation, on sait maintenant pourquoi il l'a kidnappé tant de fois dans les jeux.

Au-delà de la plaisanterie, Nintendo semble vouloir maintenir un ton léger, plus adapté aux enfants. Évitant les romances avec la franchise Mario, l'éditeur focalise l'attention sur l'aventure, l'humour et les quêtes épiques. S'il n'a pas apporté de précisions quant aux autres relations plausibles, comme Luigi et Daisy par exemple, il faut certainement se faire une raison aussi. Pas d'amour de cet ordre pour l'heure chez les plombiers !