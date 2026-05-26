Le créateur de Mario s’est exprimé sur le prochain épisode en 3D, et le premier entièrement consacré à la Nintendo Switch 2. Voici ce qu’il a à en dire.

La Nintendo Switch 2 soufflera déjà sa première bougie le mois prochain. Et, comme chaque été, Nintendo devrait profiter de son traditionnel Nintendo Direct de juin pour dévoiler les prochains gros jeux de la console hybride. Il ne faudrait, en revanche, visiblement pas compter sur une apparition d’un des titres les plus attendus au catalogue de la machine : le prochain Mario 3D. Plusieurs insiders bien renseignés s’accordent en effet à dire que le constructeur garderait encore les prochaines aventures du plombier soigneusement rangées dans sa boîte à outils. Mais à l’orée des 40 ans de Mario, Shigeru Miyamoto s’est laissé aller à quelques déclarations.

Du nouveau pour le prochain Mario

A l’occasion d’un numéro spécial du magazine japonais Casa BRUTUS consacré aux 40 ans de Mario, la légende de Nintendo est forcément revenue sur le sujet qui brûle toutes les lèvres : le premier véritable jeu de la mascotte sur Nintendo Switch 2. Fidèle à sa réputation, Miyamoto maîtrise toujours l’art de donner quelques miettes assez croustillantes pour éveiller l’intérêt de la communauté, sans en dire trop pour autant. Le créateur historique de Mario explique ainsi que les équipes estiment avoir « obtenu tout ce qu’elles voulaient avec le hardware de la Nintendo Switch » avec l’excellent Super Mario Odyssey, considéré par beaucoup comme l’un des sommets modernes de la licence. Il faut dire que le jeu était déjà un véritable concentré de créativité qui détournait habilement les limitations techniques de la console. Sept ans et une nouvelle génération de console plus tard, Nintendo semble prêt à revoir l’échelle de son prochain Mario.

Miyamoto explique en tout cas qu’il est « très impatient de voir ce que l’équipe actuelle fera » avec la puissance de la Nintendo Switch 2. Nintendo ayant toujours traité les Mario 3D comme des vitrines technologiques déguisées, le prochain jeu devrait démontrer les capacités de la console avec un gameplay à la précision chirurgicale et sans forcément miser sur le gigantisme comme beaucoup de productions AAA aujourd’hui. Reste désormais à attendre que Big N se décide enfin à révéler son prochain Mario au grand jour.