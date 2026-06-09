Mario, l'éternelle mascotte de la firme de Kyoto, fera-t-il une apparition lors de la conférence Nintendo Direct pour un nouveau jeu sur Switch 2 ? C'est la grande question des fans.

Un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup se demandent où est passé Mario. Bien que le plombier à moustache ait été la vitrine de lancement avec son jeu de kart, les fans veulent surtout une nouvelle aventure en 3D. D'où les espoirs de retrouver le héros phare de l'éditeur japonais lors de sa nouvelle conférence. Sauf que les bruits de couloir tendent à tempérer les attentes. Si vous voulez éviter toute déception, il vaut mieux ne pas trop espérer dans l'immédiat.

Mario 3D encore absent sur Nintendo Switch 2 ?

Hier, la firme de Kyoto a créé la surprise en annonçant son nouvel événement qui se tiendra pas plus tard qu'aujourd'hui. Cet après-midi, à 16 heures, elle diffusera son Nintendo Direct post-Summer Game Fest. Ce sera l'occasion pour l'éditeur de présenter le line-up de la Nintendo Switch 2 pour le restant de l'année 2026. Mais déjà, une question se pose : Mario sera-t-il de la partie ? Il semble que les fans doivent déjà se faire une raison, au risque d'être déçus.

En effet, ce n'est vraiment pas certain pour Nate the Hate. L'insider à l'origine des derniers gros leaks autour de Nintendo, notamment celui, avéré, de Star Fox, et celui du remake de Zelda Ocarina of Time, aurait eu vent de détails sur le futur Mario 3D à destination de la Nintendo Switch 2. Or, pour lui, le jeu ne devrait pas arriver avant 2027. C'est en tout cas ce qu'il maintient après ses dernières déclarations à ce sujet. Rien n'aurait donc changé depuis le mois de mars.

Or, si le futur “vrai” Mario de la Nintendo Switch 2 est prévu pour l'année prochaine, vous savez ce que cela signifie ? Comme Nate the Hate le souligne, nous ne devrions pas le voir cet après-midi lors du Nintendo Direct. En tout cas, cela paraît peu probable en ce sens où l'éditeur temps à concentrer ses événements sur des périodes précises. Par conséquent, si la conférence s'arrête aux productions attendues en 2026, le plombier à la casquette rouge risque de faire partie des absents aujourd'hui.