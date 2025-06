Mélanger deux licences à succès, parfois, ça ne suffit pas. La preuve avec ce qui est en train de se passer entre Nintendo et Ubisoft autour de Mario + Les Lapins Crétins, une série qui semblait pourtant avoir trouvé un certain public. Alors, que se passe-t-il exactement pour cette licence ?

Mario + Les Lapins Crétins est dans le mal

La belle aventure entre Nintendo et Ubisoft autour de Mario + Lapins Crétins touche visiblement à sa fin. Selon plusieurs sources, le studio Ubisoft Milan avait proposé un troisième épisode, après Kingdom Battle et Sparks of Hope. Mais ce nouveau projet n’aurait jamais passé le cap du pitch. Dans la foulée, l’équipe originale aurait été dissoute, certains membres partant fonder un nouveau studio, tandis que les autres se concentrent désormais sur un tout autre héros : Rayman.

C’est Christopher Dring, cofondateur de GamesIndustry.biz, qui a révélé l’information sur ce spin-off Mario. Selon lui, l’équipe derrière les deux premiers épisodes n’existe plus sous sa forme d’origine. Ubisoft Milan aurait bel et bien tenté de lancer un troisième jeu, mais la proposition aurait été rejetée. Aucune explication officielle, mais le désintérêt progressif du public pour la série, combiné à des ventes décevantes pour Sparks of Hope, pourrait avoir pesé dans la balance. Pour rappel, Nintendo avait activement soutenu Kingdom Battle lors de sa sortie en 2017, mais s’était montré plus discret pour sa suite sortie en 2022. Depuis, la dynamique semble s’être essoufflée.

Ubisoft Milan relance Rayman

Plutôt que de s’obstiner, Ubisoft Milan regarde désormais ailleurs que vers Mario + Lapins Crétins. En mai dernier, plusieurs offres d’emploi ont fait surface, mentionnant le développement d’un nouveau jeu Rayman en 3D. Parmi les postes, on cherchait notamment un senior game designer spécialisé dans la conception de mécaniques ludiques, accessibles et fun. Ces annonces ont rapidement été retirées, mais suffisamment visibles pour faire parler d’un véritable retour de la mascotte.

Rayman n’a pas eu de nouveau jeu principal depuis Rayman Legends en 2013. Depuis, le personnage s’est fait discret, n’apparaissant que dans des caméos, notamment dans Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope. Un retour à la maison qui semble donc logique.

Source : Christopher Dring