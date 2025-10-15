Mario Kart World a beau avoir rencontré un joli succès à son lancement sur Nintendo Switch 2, cela ne l’empêche pas de prendre une vitesse de la part de ce titre que rien n’arrête.

Pour Nintendo, une licence comme Mario Kart est incontestablement une valeur sûre. Il suffit de voir les résultats enregistrés par Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, aujourd’hui écoulé à près de 69 millions d’exemplaires, pour s’en rendre compte. Pas étonnant, donc, que la firme de Kyoto ait largement misé sur un titre comme Mario Kart World pour le lancement de sa Nintendo Switch 2. Et même si, là encore, les chiffres tendent à lui donner raison, il apparaît tout de même que rien ne peut rivaliser avec Mario Kart 8 Deluxe, bien décidé à conserver sa place.

Mario Kart World se prend une vitesse par son prédécesseur

Dès la fin du mois d’août, Mat Piscatella, directeur principal chez Circana, nous partageait cette donnée on ne peut plus inattendue. Après avoir sans surprise pris la tête des meilleures ventes de Nintendo aux États-Unis durant le mois de juin, Mario Kart World chutait déjà à la sixième place du classement durant le mois de juillet. Il était alors naturellement dépassé par certaines nouveautés, comme Donkey Kong Bananza et Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, mais aussi par d’anciens titres, comme Super Mario Party Jamboree, Minecraft… et Mario Kart 8 Deluxe.

Car oui, c’est bien là le plus surprenant. Alors même que Mario Kart World venait tout juste de sortir, il était déjà rattrapé par le succès de son prédécesseur, qui se hissait à la quatrième place des meilleures ventes de juillet aux États-Unis. Bien sûr, cela pourrait alors s’expliquer par le fait que tous les possesseurs de la Switch 2, aujourd’hui écoulée à 2.4 millions d’exemplaires sur le territoire, possédaient déjà leur copie du jeu, entraînant ainsi un ralentissement naturel des ventes. Mais cela ne rend pas la situation moins cocasse pour autant.

Mario Kart 8 Deluxe est encore loin d'avoir dit son dernier mot

D’autant plus que le phénomène s’est alors intensifié au mois d’août. Car si l’on observe les derniers chiffres partagés par Piscatella le 8 octobre dernier, on constate que Mario Kart 8 Deluxe perdure dans le classement à la septième place, tandis que Mario Kart World en a tout simplement été éjecté. Soulignons d’ailleurs que Donkey Kong Bananza, lui, a su conserver sa première place pour le deuxième mois consécutif, chose que Mario Kart World n’a quant à lui pas réussi à faire. Et si c’était lui, finalement, la véritable star du lancement de la Switch 2 ?

Source : Mat Piscatella