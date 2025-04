Quoi de mieux pour présenter la Nintendo Switch 2 qu'un énième opus de la licence la plus vendue sur la précédente console ? La grande conférence s'est en effet ouverte avec l'annonce de Mario Kart World, nouvel opus de la célèbre licence de course déjanté. Plusieurs vidéos de présentation dédiée au titre ont ensuite été publiés par l'éditeur-constructeur, sans compter sur les joueuses et joueurs qui ont eux-mêmes pu le tester à l'occasion des événements organisés autour de la console. Certains ont même déjà découvert certains secrets.

La nouveauté entre en piste dans Mario Kart World

Après un huitième épisode essoré à n'en plus finir sur la précédente Nintendo Switch, ainsi qu'un opus mobile, Mario Kart World s'annonce comme un véritable renouveau pour la formule. Outre les graphismes améliorés et une fluidité encore plus grande sur la nouvelle machine, le gameplay a été repensé pour une expérience pleine de fraîcheur. De nouveaux modes seront notamment au rendez-vous. Mais ce qui intéresse en particulier les fans, ce sont les futurs véhicules de Mario Kart World.

Nintendo ayant organisé plusieurs événements pour inviter les joueuses et joueurs à tester la Switch 2, beaucoup sont ceux qui ont pu prendre la route sur Mario Kart World. Ainsi, certains ont pu découvrir quelques subtilités. Le créateur de contenu GetMadz a partagé une vidéo dans laquelle on voit son véhicule changer de forme. Les connaisseurs savent déjà qu'un planeur se déploie lorsqu'on vole. Eh bien, dans le prochain opus, on pourra vraisemblablement glisser sur l'eau à l'aide d'un aéroglisseur !

Ce n'est là qu'une des nombreuses nouveautés que proposera Mario Kart World. Le trailer du jeu a déjà montré qu'on pourrait “rider” sur les décors ou encore piloter temporairement un semi-remorque. La conduite en elle-mêm devrait également se complexifier. Entendez par là que des mécaniques inédites devraient être au rendez-vous. Le journaliste Andy Robinson a par exemple dévoilé sur BlueSky qu'on pourrait désormais maintenir momentanément son saut pour bénéficier d'un boost de vitesse. Ce genre d'ajouts promet déjà des courses encore plus endiables sur Nintendo Switch 2 !