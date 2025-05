Chaque jour nous rapproche un peu plus de la sortie de la Nintendo Switch 2. Vous savez ce que ça veut dire ? Que nous pourrons également bientôt jouer à Mario Kart World ! Le nouvel opus de la licence de courses met l'eau à la bouche depuis l'annonce officielle de la console. Toutefois, des détails ont récemment mis certains joueurs en alerte. Avant que la polémique ne prenne trop d'ampleur, Nintendo s'empresse de rétablir la vérité.

Une véritable sortie de piste pour Mario Kart World ?

Le jeu Mario Kart World se présente comme le premier titre vitrine pour la Nintendo Switch 2. Disponible dès le lancement, il viendra prendre la relève après un huitième opus qui a cartonné tout au long de la vie de la précédente console. Mais un sujet a soulevé la colère des fans après la découverte du premier trailer : le prix du jeu, fixé à 80 € en numérique et à 90 € en physique. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle polémique vient d'éclater, concernant cette fois le contenu même du jeu.

Plusieurs images de MK World ont en effet alerté certains joueurs. Il s'agit d'illustrations présentes dans les décors dont le rendu éveille des doutes quant au processus de créations. Les lignes sont incertaines, les proportions disproportionnées... Et s'il s'agissait en réalité d'images générées par intelligence artificielle ? Voilà l'interrogation qui a commencé à être soulevée sur la toile.



© Nintendo.

À l'heure où cette technologie devient de plus en plus perfectionnée et accessible, son utilisation inquiète le public. Alors, rapidement sollicité par le média Eurogamer, Nintendo s'est empressé d'apporter une réponse claire et nette : « aucune image générée par IA n'a été utilisée dans le développement de Mario Kart World ». Il semblerait donc que ces illustrations, apparaissant dans une version en cours de post-production, ne soit 'que' des images conceptuelles non-définitives. Pas de panique donc, Big N ne paraît pas prêt à troquer la créativité de ses équipes contre la facilité technique au résultat plus qu'incertain.