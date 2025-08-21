Mario Kart World va voir son titre de leader du karting disputé à plus d'un titre. Les rivaux commencent à émerger, pour rivaliser sur la piste de la Nintendo Switch. Malgré le succès de MK 8 Deluxe, d'autres noms pourraient également se démarquer sur les consoles hybrides de la firme de Kyoto et même sur les autres plateformes. Vous allez d'ailleurs pouvoir en juger par vous-mêmes. En effet, l'un des nouveaux concurrents du plombier moustachu se laisse tester, et gratuitement qui plus est !

Jouez maintenant au grand rival de Mario Kart World

Si vous aimez les jeux de course, vous êtes servis sur Nintendo Switch 2. Depuis le lancement de la console, vous pouvez déjà compter sur Mario Kart World et Fast Fusion. Mais c'est loin d'être fini ! Sans compter tous les titre de la précédente consoles qui sont compatibles avec la nouvelle, plusieurs nouveautés approchent. Nous avons eu droit à la présentation détaillée de Kirby Air Riders pas plus tard que ce mardi. Mais un autre concurrent va bientôt faire son entrée, à savoir Sonic Racing CrossWorlds.

Le hérisson bleu de Sega est décidément toujours au coude à coude avec le plombier de Nintendo ! Cette fois, c'est en course que la concurrence prend place. Après Mario Kart World, vous pourrez vous en donner à cœur joie grâce à Sonic Racing CrossWorlds. Ce nouveau venu parviendra-t-il à prendre de vitesse son éternel rival sur les ventes ? Peut-être pas sur Switch, mais ce titre a pour avantage d'être cross-plateforme contrairement à la mascotte de Big N.

Sonic Racing CrossWorlds est en plus bien décidé à vous séduire. En plus des collaborations déjà annoncées, il a dévoilé une belle surprise à la Gamescom 2025. En effet, il va très prochainement se laisser essayer sur les consoles PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. En effet, vous pourrez y jouer gratuitement pendant tout le week-end du 29 août au 1er septembre 205. Voilà qui pourrait bien vous convaincre de craquer pour le jeu à sa sortie, le 25 septembre. Une chose est sûre, la rentrée va se jouer à toute allure !