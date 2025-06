Le plus gros concurrent de Mario Kart World a fait une grosse annonce sur du contenu réservé à son season pass qui va ravir les plus jeunes et les plus vieux.

Mario Kart World a déjà battu un record de ventes en réalisant un meilleur démarrage que The Legend of Zelda Breath of the Wild... sur le sol japonais. D'après Famitsu, le jeu s'est écoulé à 782 566 unités en physique contre 193 060 exemplaires seulement pour BOTW. Alors évidemment, MK World est un titre bien plus accessible, et surtout bien plus grand public, mais ça montre l'engouement après un Mario Kart 8 Deluxe qui avait tout cassé avec plus de 68,20 millions de copies vendues. Mais un gros concurrent est en approche avec des arguments qui vont peut-être séduire certains.

Un hérisson bleu à l'attaque de Mario Kart World

Si Mario Kart World bat des records, il va devoir céder un peu de terrain à un concurrent. La mascotte de SEGA, Sonic, revient comme vous le savez peut-être à la rentrée avec le jeu de course Sonic Racing CrossWorlds. Même si le titre n'aura pas le droit aux personnages de Nintendo, il compte bien rivaliser avec des poids lourds issus de l'écurie de l'éditeur japonais. Bien entendu, on retrouvera toutes les frimousses de l'univers Sonic mais aussi des pilotes inédits, qui seront disponibles via des mises à jour gratuites. Il s'agit de Joker de Persona 5, de la célèbre chanteuse Hatsune Miku, et d'Ichiban Kasuga de Like a Dragon.

Mais Sonic Racing CrossWorlds a d'autres atouts dans sa manche pour aller chercher Mario Kart World. Mais cette fois, ça passera par un season pass. En effet, SEGA va répliquer une formule déjà utilisée par MK8 Deluxe pour ajouter du contenu inédit. Pour le pack DLC 1, c'est l'univers de Minecraft qui sera à l'honneur avec Steve, Alex et un Creeper en tant que pilotes. Durant les Kids' Choice Awards 2025, l'éditeur japonais a divulgué le pack DLC 2 de Sonic Racing CrossWorlds qui concernera la licence culte Bob L'Éponge.

À l'instar de ce qui se fait du côté de Mario Kart, il y aura un circuit dédié « Bikini Bottom », deux pilotes Bob l'Éponge et Patrick l'Étoile de Mer ainsi que l'iconique véhicule Patty Wagon. Mais la nostalgie ne s'arrête pas là puisque SEGA a déjà révélé l'identité des collaborations de slots DLC 3 et 4 - sur les six prévus pour l'instant. Et ce ne sont pas des inconnus étant donné qu'il s'agit de crossovers avec les Tortues Ninja de Ninja Turtles Teenage Years (Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem) et Avatar Legends. Ce concurrent de Mario Kart World va donc mettre le paquet et le prouve avec ces nouvelles annonces. Rendez-vous le 25 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Source : SEGA.