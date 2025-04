La présentation en grandes pompes de la Nintendo Switch 2 le 2 avril dernier a été l'occasion, dans le même temps, de dresser une liste des futurs jeux de la console. Parmi eux, on retrouve le très attendu Mario Kart 9 (qui s'appellera officiellement “Mario Kart Word”). Le premier trailer a montré beaucoup de nouveaux éléments. Mais, un classique de la licence semblait être aux abonnés absents, jusqu'à ce qu'un détail soit découvert.

Mario Kart World va vous en faire voir de toutes les couleurs

Ce Mario Kart World s'annonce véritablement comme un renouveau pour la licence. Ne serait-ce que graphiquement, le jeu promet d'être bien plus fluide et les textures sont déjà plus détaillées que le 8e opus. Nous pourrons également compter sur de nouveaux objets et, surtout, naviguer librement sur une vaste map pour prendre part à des courses à 24 joueurs.

Cependant, un détail n'a pas échappé aux habitué de la saga dans le trailer : où est la traditionnelle route arc-en-ciel ? La présentation de Mario Kart World a mis en avant de nombreuses mécaniques et décors, mais pas cet incontournable de la licence. Dès lors, on pouvait se demander si elle serait bien intégrée au jeu.

Que les fans se rassurent : la route arc-en-ciel devrait bien être au programme de Mario Kart World ! Le site officiel coréen de Nintendo a laissé passer quelques informations malgré lui. De fait, comme repéré par certains utilisateurs Reddit, on pouvait y voir certains aperçus de la carte du jeu. Le site a été mise à jour depuis, mais, parmi eux, on trouvait une icône a particulièrement retenu l'attention... Celui d'un arc-en-ciel !

Faut-il comprendre par là que la route arc-en-ciel sera bien disponible, mais seulement une fois débloquée ? Les joueuses et joueurs auront vite la réponse. Mario Kart 9, ou MK World doit-on dire, sortira le 5 juin 2025. À ce titre, il fera partie du line-up de lancement de la Nintendo Switch 2. Il sera d'ailleurs proposé seul en dans un pack avec la console. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes si vous souhaitez être sûr de l'avoir à sa sortie.