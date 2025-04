Le 5 juin 2025, la saga Mario Kart passe à la vitesse supérieure. Mario Kart World, nouveau volet de la franchise culte, débarque en même temps que la Nintendo Switch 2. Et ce que Nintendo a montré récemment donne clairement envie de s’y remettre, voire de tout redécouvrir. Dans le lot, un personnage apprécié.

Mario Kart permettrait de profiter de ce personnage apprécié

C’est dans une séquence rapide, dédiée à Yoshi, que l’œil des fans a repéré le "R.O.B. Bike". Une moto rouge et blanche, aux couleurs parfaitement alignées avec celles du Robotic Operating Buddy, lancé en 1985. Pas de doute : il s’agit bien d’un hommage à l’un des personnages invités les plus appréciés de la série, déjà jouable dans Mario Kart DS. Et même si ce véhicule n’implique pas encore un retour officiel de R.O.B. en tant que pilote, sa présence dans le jeu montre que Nintendo n’a pas oublié son robot culte.

Pour beaucoup, ce R.O.B. Bike est bien plus qu’un simple skin dans Mario Kart. Il laisse entendre que le personnage pourrait revenir sous une forme plus complète. Peut-être à travers une mise à jour. Ou même comme personnage caché à débloquer. Nintendo, fidèle à ses habitudes, n’a rien confirmé. Mais l’histoire de la série nous a déjà prouvé que les teasers visuels ne sont jamais là par hasard.

Tout en bas à gauche, on peut remarquer R.O.B

Un jeu qui joue sur la nostalgie autant que sur la nouveauté

Ce clin d’œil à R.O.B. s’inscrit dans une présentation riche en annonces. Mario Kart World, prévu pour le 5 juin 2025, sortira en même temps que la Nintendo Switch 2. Il proposera plus de 40 personnages jouables, des courses jusqu’à 24 joueurs, un tout nouveau système "Dash Foods", et surtout, un mode Free Roam qui permettra d’explorer les environnements librement. Un cocktail ambitieux, qui mixe contenu multijoueur, exploration, et fan service. Et le clin d’œil à R.O.B. semble clairement viser les nostalgiques.

Évidemment, cette apparition de R.O.B n’a pas laissé la communauté indifférente. Certains saluent le design du véhicule, d’autres espèrent un vrai retour jouable. Mais tous s’accordent sur une chose : ce personnage n’a pas été oublié, ni par Nintendo, ni par les joueurs.

Source : Nintendo