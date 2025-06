À lancement historique pour la Nintendo Switch 2, démarrage historique pour Mario Kart World, qui explose littéralement les chiffres réalisés par Zelda Breath of the Wild lors de la sortie de la Nintendo Switch.

Dès son annonce en avril dernier, Mario Kart World a fait l’objet d’une vive polémique. Non pas à cause de son contenu, qui a immédiatement séduit de nombreux joueurs, mais plutôt à cause de son prix, que beaucoup ont jugé aussi exorbitant qu’exagéré. De fait, entre deux appels au boycott sur les réseaux sociaux, on pouvait se demander si le titre, qui fait office de fer de lance pour la Nintendo Switch 2, parviendrait à rencontrer le succès escompté. Et à l’instar d’Hogwarts Legacy, les chiffres sont là pour nous prouver qu’entre les réseaux et la réalité, il y a un véritable monde.

Mario Kart World explose tous les records

En effet, si l’on en croit les informations partagées par Famitsu, Mario Kart World rencontrerait actuellement un bien meilleur démarrage sur Nintendo Switch 2 que The Legend of Zelda: Breath of the Wild au lancement de la Nintendo Switch. Pour preuve, en l’espace de trois jours seulement, Mario Kart World se serait écoulé à hauteur de 782 566 exemplaires sur le territoire japonais, contre seulement 193 060 unités pour Breath of the Wild en 2017. Et le plus impressionnant dans tout cela ? Il ne s’agit là que des ventes physiques, soit la version la plus chère !

Car comme précisé par le célèbre média japonais, le détail des ventes numériques de Mario Kart World n’est pas encore connu pour le moment. En d’autres termes, la réalité voudrait que ce chiffre soit encore plus élevé, au point, peut-être, d’approcher voire de dépasser le million de ventes rien qu’au Japon. Autant dire, donc, que nous avons affaire à un succès véritablement colossal avec ce nouvel opus, qui fait plus que quadrupler les résultats enregistrés par Breath of the Wild au lancement de la première Switch.

© Nintendo.

Une question de contexte

Bien sûr, il est alors toujours bon de préciser que le contexte y est évidemment pour beaucoup. Rappelons en effet qu’à l’époque, Nintendo sortait tout juste d’une génération Wii U absolument abyssale, tandis que la Switch 2 suit quant à elle une génération Switch couronnée de succès. De même, Mario Kart se veut naturellement être une série bien plus grand public que Zelda, comme peuvent en témoigner les 68 millions de Mario Kart 8 Deluxe écoulés sur Switch – qui en font alors le jeu le plus vendu de la machine.

Cela étant, cela n’enlève évidemment rien à l’exploit réalisé par Mario Kart World, qui accompagne alors comme il se doit le lancement historique de cette génération Switch 2 pour Nintendo. Car avec 3.5 millions d’unités vendues à travers le monde en l’espace de quatre jours, la firme japonaise signe le meilleur démarrage de son histoire à ce jour. On notera d’ailleurs que d’une certaine manière, Breath of the Wild continue d’y contribuer avec l’arrivée de sa Nintendo Switch 2 Edition, qui lui a permis de se hisser à la huitième place des jeux les plus vendus au Japon la semaine du 2 au 8 juin.

Source : Famitsu (via IGN)