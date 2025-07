La dernière mise à jour de Mario Kart World fait grincer des dents. Après avoir corrigé un point très critiqué en ligne, la présence trop fréquente des circuits "intermissions", Nintendo pensait sûrement calmer le jeu. Mais une autre modification, plus discrète, a rapidement enflammé la communauté...

Une IA devenue trop molle dans Mario Kart ?

En fait, dans les notes du patch de Mario Kart World, on découvre que les personnages contrôlés par l’ordinateur, ont vu leur difficulté réduite dans tous les modes solo, sauf en bataille. Officiellement, aucun motif n’est donné. Mais beaucoup pensent que cette décision répond aux nombreuses plaintes sur les objets qui pleuvaient parfois de façon un peu trop chaotique.

Sauf que là, Nintendo serait allé trop loin. Sur les réseaux sociaux, les témoignages s’enchaînent. Certains partagent des captures d’écran de courses sans aucun suspense, menées de bout en bout. « On dirait du 50cc », déplore un joueur sur Reddit, en référence au mode de vitesse le plus lent du jeu. Un autre ajoute que les PNJ sont désormais “brainless”, sans réaction, sans agressivité. En résumé : on s’ennuie sur Mario Kart World.

Une mise à jour qui casse le plaisir des habitués

Avant ce patch, Mario Kart World était vu comme un vrai retour en force de la licence. Fun, nerveux, beau, et parfois même un peu chaotique. Mais pour beaucoup, c’était justement ce joyeux désordre qui faisait le charme du jeu. En rendant les adversaires plus mous, Nintendo enlève une bonne partie du défi, et donc du plaisir.

Beaucoup réclament aujourd’hui un système de difficulté ajustable sur Mario Kart World. Un peu comme dans Smash Bros. ou Zelda, où l’on peut choisir entre un mode tranquille et une version plus corsée. Car tout le monde n’a pas les mêmes attentes. Certains veulent juste s’amuser en famille. D’autres, en revanche, cherchent à s’améliorer, à maîtriser les virages au millimètre, à se battre pour la première place jusqu’à la dernière seconde. En réalité, cette mise à jour reflète peut-être la philosophie globale de Nintendo. Mario Kart, depuis toujours, reste un jeu pensé pour un public très large. Petits, grands, débutants ou habitués : tout le monde doit pouvoir s’y amuser. Et en ce sens, rendre les CPU plus faciles, c’est un choix logique… sur le papier.

Mais dans les faits, ce choix risque de lasser une partie des joueurs sur Mario Kart World. Notamment ceux qui jouent en solo ou hors ligne, et qui se retrouvent face à des adversaires sans répondant. Même à grande vitesse, l’IA ne suit plus. Résultat : les courses deviennent plates, sans suspense, presque inutiles.

Source : Nintendo