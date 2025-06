On le sait, quand les joueurs ne sont pas contents, ils n’hésitent jamais une seule seconde à le crier haut et fort à qui veut l’entendre. Et malheureusement pour Nintendo, Mario Kart World, le très populaire jeu de lancement de la Nintendo Switch 2, en fait les frais depuis plusieurs jours puisqu’il est actuellement victime de review bombing sur Metacritic. La raison ? L’arrivée d’une récente mise à jour pour le titre, qui a entraîné la disparition d’une fonctionnalité pourtant très appréciée de la communauté.

Les joueurs de Mario Kart World sont en colère

Ce n’est désormais plus un secret : avec Mario Kart World, Nintendo a quelque peu revu la formule de son jeu de kart. Parmi les changements apportés à celle-ci se trouve alors l’ouverture du monde, qui a notamment permis aux développeurs de faire du chemin entre deux circuits un élément à part entière de la course. Une idée sympathique sur le papier, mais qui est toutefois loin d’être au goût de tous les joueurs. Heureusement, certains avaient alors trouvé une méthode efficace pour y échapper en ligne : sélectionner une course aléatoire.

En effet, en procédant de la sorte, le jeu téléportait automatiquement l’ensemble des joueurs sur le prochain circuit, leur permettant ainsi de se livrer à une course traditionnelle en plusieurs tours. Mais Nintendo, qui ne l’entendait visiblement pas de cette oreille, a finalement décidé de mettre un frein à cette technique détournée. De fait, depuis la dernière mise à jour déployée le 25 juin, Mario Kart World impose désormais aux joueurs de jouer le jeu des trajets intermédiaires, ce qui est sans surprise très loin de plaire à la communauté.

Résultat : de nombreux internautes ont depuis décidé de faire savoir leur mécontentement à Nintendo, que ce soit à travers des messages incendiaires sur les réseaux sociaux ou encore l’imparable méthode du review bombing sur Metacritic. D’une note de 8.3/10 dans les jours suivant son lancement, Mario Kart World est ainsi tombé à une note de 7.5 actuellement, avec de nombreux commentaires assassins se plaignant de la dernière mise à jour. « Je n’ai jamais vu une démarche aussi hostile à l’égard des fans d’un jeu » clame par exemple l’un d’eux. « Nintendo a tout gâché avec ce dernier patch » assure un autre.

© Nintendo

Nintendo garde le silence

Pour l’heure, Nintendo n’a toujours pas officiellement réagi à la gronde des joueurs. Néanmoins, comme cela peut souvent se produire dans ce genre de situation, il n’est pas impossible qu’une nouvelle mise à jour finisse par être déployée pour remédier au problème. Car ce qu’attendent désormais les fans de Mario Kart World, c’est que la compagnie intègre la possibilité de se limiter à des courses traditionnelles en plusieurs tours, sans avoir à subir les chemins intermédiaires entre les circuits. Mais leur demande sera-t-elle satisfaite ? L’avenir nous le dira.

