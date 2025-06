Disponible depuis le 5 juin pour accompagner la sortie de la Nintendo Switch 2, son exclusivité phare qu'est Mario Kart World reçoit ainsi une nouvelle mise à jour, après un premier patch Day One usuel. Le titre passe donc en version 1.1.1, avec plusieurs correctifs importants à plusieurs niveaux. Un petit tour de piste des changements que cela implique pour la dernière itération de l'iconique jeu de kart du plombier moustachu s'impose donc.

Mario Kart World retourne au stand pour se mettre à jour

Après un premier patch Day One venant corriger dans l'urgence les plus gros problèmes de Mario Kart World, celui-ci a donc tout fraîchement reçu une nouvelle mise à jour qui vient réparer d'autres soucis techniques qui ont échappé aux garagistes de Nintendo. Parmi les plus importants, on peut citer un correctif pour empêcher le jeu de se fermer après la fin d'une course en multijoueur, ou encore la correction d'un bug faisant que certains objets n'étaient plus utilisables, ainsi que des correctifs pour quelques événements fâcheux pouvant survenir sur certains circuits. Voici donc ci-dessous les notes détaillées de la version 1.1.1 de Mario Kart World, tels que partagés par Nintendo.

Notes de la mise à jour 1.1.1 de MK World

Correction d'un problème empêchant l'utilisation des objets.

Correction d'un problème où les commandes étaient parfois inutilisables lors de la sélection d'un personnage et du lancement du mode exploration depuis la carte « exploration libre ».

Application d'un correctif à un bug faisant que Mario Kart World se fermait parfois en visionnant une rediffusion après une course.

Correction d'un problème où le jeu se fermait parfois après une course en mode « Jeu en ligne ».

Correction d'un problème où les fluctuations de vitesse étaient parfois affichées incorrectement en « Tournée Knockout » et en mode « Jeu en ligne ».

Application d'un correctif à un problème où une erreur de communication pouvait facilement se produire en essayant de rejoindre des amis jouant à « Course contre » ou « Bataille » en mode « Jeu en ligne ».

Correction d'un problème où il arrivait de glisser à travers le mur avant la ligne d'arrivée du « Spatioport DK ».

Correction d'un problème où il était parfois impossible de revenir à la bonne position après une chute entre « Forteresse aérienne » et « Château de Bowser » en planant.

L'installation de la mise à jour 1.1.1 de Mario Kart World devrait se faire automatiquement. Si toutefois tel n'est pas le cas, voici les étapes à suivre préconisées par le support de Nintendo pour y parvenir :

Connectez votre console Nintendo Switch 2 à Internet.

Dans le menu HOME, sélectionnez l'icône du logiciel que vous souhaitez mettre à jour sans lancer le jeu Mario Kart World ou l'application.

Appuyez sur le bouton + ou – de votre manette. Le numéro de version actuel s'affichera sous le titre du logiciel.

Sélectionnez « Mise à jour logicielle », puis « Par Internet ».

© Nintendo.

Source : Nintendo