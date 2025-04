Ça enchaîne aussi vite qu'une course à 200cc ! Depuis la présentation détaillée de la Switch 2, le constructeur japonais cumule les prises de parole et les démonstrations imagées, et c'est loin d'être fini. Nous venons tout juste d'assister un à un nouveau Nintendo Direct dédié cette fois à Mario Kart World. Le successeur d'un des jeux les plus vendus au monde s'est dévoilé plus en détails, mettant enfin en avant ses nouveautés exclusives avant sa sortie, le 5 juin 2025.

Encore plus de circuits dans le Grand Prix Mario Kart World

La course reprendra très bientôt pour les concurrents de Mario Kart ! Cette fois, participez à des courses rassemblant 24 pilotes, le plus grand nombre jamais atteint dans la licence. Tous ensemble, vous pourrez participer aux différents Grands Prix de ce nouvel opus. Parmi eux, nous retrouverons la plupart de ceux des précédents volets, revisités pour l'occasion. Mais de nouvelles courses seront évidemment de la partie, comme celles-ci :

Circuit Mario Bros.

Trophéopolis

Cité Fleur-de-sel

Pic de l'observatoire

Cinéma Boo

Usine Toad

Plage Peach

Galion de Wario





© Nintendo.

Le Nintendo Direct tease également un circuit particulièrement attendu : celui de la route arc-en-ciel. Pour autant, il ne nous en montre pas trop dans l'immédiat, préférant garder la surprise. On se demande d'ores et déjà comment nous pourrons la rejoindre, puisqu'il nous faudra désormais rejoindre nous-même les pistes entre deux courses. Cela s'inscrit dans la dynamique en monde ouvert de Mario Kart World.

Une pluie de nouveaux personnages pour Mario Kart World

On ne peut pas évoquer un Mario Kart sans mentionner son roster. Le Nintendo Direct ne manque pas de rappeler que les personnages les plus emblématiques de l'univers, Mario, Luigi, Peach, Bowser ou encore Yoshi seront de retour ! Mais ce ne seront pas les seuls. Des personnages inédits entreron en piste comme un Goomba, Spike ou encore une vache de la Prairie Meuh Meuh. Et encore, ce ne sont là que les noms mentionnés pendant la conférence. Les images en donnent en plus à voir d'autres Yoshi, un crabe ou encore un pingouin. Et on ne doute pas que des surprises seront au rendez-vous.

Cependant, la conférence n'a pas détaillé un autre nouvel aspect de ce Mario Kart World : les skins. De fait, nos personnages pourront revêtir tout un tas de costumes différents, personnalisant encore davantage l'expérience tout en se présentant parfois comme des Easter eggs très sympa, à l'instar de la tenue de vampire pour Wario.

Enfin, même si le Nintendo Direct ne s'est pas non plus appesanti dessus, elle a l'occasion de faire défiler une tonne de nouveaux véhicules. Outre les karts, les voitures de toutes sortes, les planeurs seront de retour. Ils devraient d'ailleurs être plus sollicité pour voler d'une zone à une autre dans le jeu. On notera enfin l'introduction d'une grosse nouveauté : des véhicules permettant de glisser sur l'eau. Les courses vont prendre une nouvelle dimension !



© Nintendo.

Un gameplay encore plus profond dans Mario Kart World

Attention à vous cependant, car la compétition va être encore plus rude ! Mario Kart World veut véritablement apporter un vent de fraîcheur sur la licence avec de nouvelles mécaniques. Comme nous l'avions évoqué, le saut chargé sera bien de la partie pour obtenir un petit boost par exemple. Pour vous en prendre plus directement à vos adversaire, utilisez le dodge pour leur foncer dedans ! Vous pouvez aussi la jouer fine en effectuant un grind, afin de glisser sur des endroits spécifiques du décor. Enfin, si vous vous plantez, une option vous permet de rembobiner légèrement pour mieux repartir.

Mario Kart World fera aussi la part belle à des modes bien connus des fans de la licence, comme le contre-la-montre, désormais jouable jusqu'à 4 équipes. Les batailles sont aussi de la partie, alors préparez-vous à récolter le plus de pièces ou de ballons !

L'une des nouveautés les plus intéressantes de Mario Kart World pourrait cependant être totalement inédite. Nous pensons ici à la « Balade », présentée plus en détails dans ce Nintendo Direct. Comme annoncé, nous pourrons naviguer librement sur la map avec les véhicules et personnages de notre choix. Le jeu intègre en outre un mode photo permettant de capturer vos souvenirs à votre façon.

Mais, si vous êtes plutôt du genre compétitif, alors c'est l'autre grand mode phare de Mario Kart World qui pourrait vous séduire. Il s'agit du mode « Survie » qui vous propose des courses façon Battle Royale. Soyez donc le plus rapide pour passer les checkpoint sur la piste, autrement vous serez éliminés en cours de route. Au bout du compte, il ne pourra en rester qu'un, alors foncez !

Tout pour le confort du jeu, en solo ou en multi

Comme les opus les plus récents, Mario Kart World vous permettra d'adapter votre confort de conduite. Ainsi, vous aurez le choix de jouer avec ou sans les barrières, celles-ci vous évitant les sorties de piste. De même, vous pourrez opter pour un jeu traditionnel à la manette ou pour l'usage du gyroscope. Les volants compatibles avec les Joy-Con seront d'ailleurs de retour pour vous une plus grande immersion.

Mais on le sait tous, un jeu Mario Kart, ça se savoure surtout à plusieurs. De ce fait, le multijoueur local est de retour. Sur une seule et même console, vous pourrez vous réunir à jusqu'à 4 en écran scindé. D'ailleurs, le nouvel accessoire fétiche de la Nintendo Switch 2, la fameuse caméra, vous sera utile pour reconnaître les visages des joueurs dans cette disposition. En revanche, si chacun à sa console, alors vous pouvez les connecter entre elle jusqu'à 8 joueurs au total.

Mario Kart World, le jeu le plus complet de la licence

C'est clair et net : Mario Kart World sera LE jeu phare au lancement de la Nintendo Switch 2, le 5 juin 2025. Avec toutes ses nouveautés, il s'avance déjà comme l'opus le plus riche de toute la licence depuis son lancement. Si le 8e épisode avait su vous occuper un bon moment, encore plus avec ses derniers DLC, on s'attend à ce que le suivant tienne la route encore plus longtemps.

Comme son prédécesseur, Mario Kart World aura d'ailleurs droit à son pack console à la sortie. Ainsi, vous pouvez précommander la Nintendo Switch 2 avec le jeu préinstallé dessus. Autrement, vous pourrez opter pour le jeu séparément, à un prix conseillé de 80 € en numérique contre 90 € au format physique.