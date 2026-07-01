Mario Kart World reçoit la mise à jour gratuite 1.7.0 et ajoute deux nouveaux tracés et une nouvelle fonctionnalité pour le mode photo. Voici tous les détails de ce qui vous attend dans ce nouveau patch.

Depuis sa sortie, Mario Kart World n'a eu de cesse de recevoir des nouveautés et de nombreux patchs. Aujourd'hui, le jeu accueille la mise à jour gratuite 1.7.0 sur Nintendo Switch 2 avec deux nouveaux circuits pour le mode survie (Knockout Tour), mais aussi une nouvelle fonctionnalité pour le mode photo.

Une nouvelle mise à jour gratuite pour Mario Kart World

Mario Kart World est sorti en même temps que la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Un jeu ambitieux qui change énormément de choses pour la licence et qui a notamment ajouté le nouveau mode Survie, aussi appelé Knockout Tour. Dans ce mode, les joueurs doivent parcourir une vaste partie de la carte du monde en enchaînant différents circuits et en roulant entre chacun d'eux. Des checkpoints sont disséminés sur le chemin et éliminent les derniers pilotes. Ce mode extrêmement populaire de Mario Kart World profite de cette mise à jour 1.7.0 pour ajouter du contenu gratuitement avec deux nouveaux itinéraires, le Drill Rallye et le Boomerang Rallye.

Mais cette mise à jour gratuite ne s'arrête pas là puisqu'elle ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo. Vous pourrez ainsi ajouter tous les stickers que vous avez collectés durant vos parties. Une manière amusante de personnaliser vos captures d'écran et d'immortaliser vos meilleurs instants.

Détails de la mise à jour 1.7.0 de MK World sur Nintendo Switch 2

Comme pour toutes les mises à jour de Mario Kart World, cette dernière devrait se lancer d'elle-même lorsque vous allumerez votre machine ou vous sera proposée au lancement du jeu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous-même forcer la chose en vous rendant dans le menu du jeu depuis l'accueil de la Nintendo Switch 2. Voici les changement qui vous attendent :

Ajout de deux nouveaux itinéraires pour le mode Survie (Knockout Tour) Drill Rallye : du Galion de Wario jusqu'au Chateau de Bowser Boomerang Rallye : du Mont Tchou Tchou jusqu'à la Cité Fleur-de-Sel

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité pour le mode photo Vous pouvez désormais ajouter des stickers à vous photos







Quand sortira un vrai DLC pour Mario Kart World ?

Si ce n'est pas la première fois que Mario Kart World propose un peu de contenu gratuit, il n'y a toujours pas de nouveaux circuit à se mettre sous la dent. Pour l'heure, le jeu n'a pas encore reçu de DLC majeur avec de nouveaux circuits et les fans s'impatientent. Il n'y a pas encore de date ni même eu d'officialisation concernant l'arrivée d'un gros DLC, même si des rumeurs affirment que quelque chose se prépare. Pour rappel, Mario Kart 8 a quant à lui reçu toute une collection de nouveaux circuits sur plusieurs mois avec des tracés inédits et d'autres tirés d'anciens jeux de la licence. Rien n'indique que Mario Kart World suivra le même chemin, mais les joueurs n'attendent que ça. Pour le moment, il faudra donc se contenter de petits contenus gratuits de la sorte, ce qui n'est tout de même pas mal.

Source : Nintendo officiel