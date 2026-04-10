Pour un nouveau Mario en 3D, ce ne sera visiblement pas cette année. Le très bien renseigné Nate The Hate a dévoilé les contours de la stratégie de Nintendo pour les mois à venir, et un nouvel épisode avec le plombier le plus célèbre au monde ne serait pas à l’ordre du jour avant 2027. Big N capitalisera tout de même sur les 40 ans de la licence avec son film Super Mario Galaxy, actuellement un carton au box office, ou encore un nouveau jeu dédié à Yoshi, l’une des vedettes du film, prévu pour mai. En parallèle, la firme japonaise continue d’améliorer son fer de lance pour le lancement de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World. Quelques jours après s’être offert une nouvelle mise à jour, le jeu reçoit encore un nouveau patch.

Mario Kart World passe en version 1.6.1

Le 31 mars dernier, la vitrine technique du lancement de la Nintendo Switch 2 s’offrait une nouvelle mise à jour assez conséquente. Cette dernière ajoutait notamment le fameux mode « Bob-omb à gogo » au sein du Mode Bataille, ainsi qu’une série d’ajustements visant à améliorer le gameplay et l’expérience globale. Quelques jours plus tard, Big N remet le couvert et corrige subtilement sa copie avec une petite mise à jour gratuite pour Mario Kart World. Cette fois seules quelques correctifs ont été déployés. La version 1.6.1 s’attarde en effet sur deux bugs gênants : l’un provoquant un crash du jeu lors de sessions en ligne, l’autre empêchant certains bonus cruciaux lors d’une course de s’activer correctement. Rien d’aussi spectaculaire que le dernier patch, mais de quoi améliorer légèrement l’expérience après ces légères déconvenues. Voici dans le détail les changements apportés par cette mise à jour de Mario Kart World.

Résolution d’un problème empêchant parfois l'activation du bonus de vitesse à l'atterrissage après avoir grindé sous certaines conditions.

Correction d’un problème provoquant parfois un crash du jeu lors du passage du mode TV au mode nomade après avoir lancé une partie multijoueur avec trois joueurs ou plus.

Rappelons également que Mario Kart World a peaufiné son gameplay avec la précédente mise à jour. En plus de l’ajout du mode « Bob-omb à gogo » en mode Bataille, le patch s’était chargé d’un petit rééquilibrage en bonne et due forme. Le boomerang a été nerf, les probabilités d’obtenir des objets dans les caisses lors des courses ajustées, et les performances des Bill Balle avaient également été améliorées. Reste maintenant à savoir si Nintendo poursuivra le suivi de Mario Kart World sur la durée, et s’il s’offrira bien un DLC, ou non.

Source : Nintendo