Titre phare du lancement de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World est à n’en pas douter un véritable carton auprès des joueurs. Et tandis que les fêtes de Noël approchent à grands pas, il ne fait aucun doute que le titre comme la machine risquent de se retrouver sous de nombreux sapins. En prévision de l’événement, Nintendo n’hésite donc pas à multiplier les mises à jour de sorte à assurer aux joueurs la meilleure expérience possible, en témoigne encore une fois le nouveau patch qui vient tout juste d’être déployé.

Mario Kart World entre dans sa version 1.4.1

En effet, deux semaines après être entré dans sa version 1.4.0, Mario Kart World se met de nouveau à jour avec le patch 1.4.1 qui, cette fois-ci, se veut en revanche beaucoup plus succinct que son prédécesseur. Car là où ce dernier multipliait les ajustements et les corrections de bugs dans un long patch notes, celui-ci se contente de son côté de corriger un nouveau bug identifié pouvant empêcher le titre de fonctionner correctement :

Correction d’un problème qui empêchait le jeu de se dérouler normalement lorsqu’un joueur déconnectait puis reconnectait une manette Lorsque ce problème survient, il arrive que les données fantômes des Contre-la-montre soient supprimées sans avertissement de la section « Afficher les classements »



Grâce au patch 1.4.1, ce problème n’est cependant plus qu’un mauvais souvenir pour les joueurs de Mario Kart World, qui peuvent donc dès maintenant l’installer sur leur Nintendo Switch 2. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « + », d’aller dans « Mettre à jour » puis « Via internet ». À moins que vous n’ayez activé les mises à jour automatiques, auquel cas la machine y procèdera naturellement.

© Nintendo

Voilà qui permettra de profiter de Mario Kart World dans les meilleures conditions possibles en ces fêtes de fin d’année, en sachant qu’il s’agit, comme toujours, d’un titre idéal à expérimenter en famille ou entre amis. Et à en croire de récentes découvertes, il se pourrait d’ailleurs que Nintendo soit d’ores et déjà à l’œuvre sur de nouvelles façons de prolonger l’aventure, même si cela reste pour l’instant à prendre avec des pincettes.

Source : Nintendo