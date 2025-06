On n'a pas encore de chiffres de ventes pour Mario Kart World, mais il ne fait aucun doute qu'un grand nombre de copies a déjà dû être écoulée, surtout que Big N a bien pris soin de proposer un bundle avec le jeu. Et si le carton est d'autant plus certain, c'est que c'est actuellement la seule vraie grosse exclusivité Nintendo Switch 2. Oui, Welcome Tour ne compte pas vraiment et ne fait évidemment pas le choix face à MK World.

Une deuxième mise à jour pour Mario Kart World

En amont du lancement officiel de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World a fait un tour au stand pour recevoir une mise à jour 1.1.1. Un patch qui avait pour objectif de corriger différents problèmes comme celui qui empêchait l'utilisation d'un objet, celui où l'on pouvait glisser à travers le mur avant la ligne d'arrivée de Spatioport DK et plein d'autres choses.

Aujourd'hui, Mario Kart World se met encore à jour et passe en version 1.1.2. Quoi de neuf ? Comme précédemment, l'update vise à résoudre un problème qui pouvait se produire avant la ligne d'arrivée sur le circuit Cinéma Boo. Elle permet également de procéder à des ajustements vis-à-vis de l'affichage fluctuations de vitesse, ou encore au niveau des courses sélectionnées en aléatoire lors d'affrontements en local. Pour voir toutes les nouveautés et changements de ce patch 1.1.2, voici ci-dessous les notes complètes partagées par Nintendo.

Notes de patch 1.1.2 de MK World sur Nintendo Switch 2

Voici ce qui change avec la nouvelle mise à jour 1.1.2 de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 :

Ajustement des courses sélectionnées aléatoirement lors du choix du tracé suivant dans les « Course VS » sans fil

Réajustements pour corriger un problème où les variations de classement étaient parfois affichées de manière incorrecte dans les modes Jeu en ligne et Survie

Résolution d'un souci où vous ne pouviez pas toujours vous rétablir rapidement après une chute dans Jungle Dino Dino

Correction d'un problème où vous percutiez continuellement le mur près de la ligne d'arrivée du circuit Cinéma Boo lorsque vous étiez transformé en Bill Balle

