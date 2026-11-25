Un an et demi après sa sorti, Mario Kart World profite encore d'un suivi solide avec une nouvelle grosse mise à jour qui apporte plein de correctifs et ajoute du contenu gratuit.

Les moteurs de Mario Kart World vrombissent à nouveau avec la mise à jour 1.9.0. Plutôt conséquente, cette nouvelle version règle de nombreux problèmes en jeu pour une meilleure expérience. Mais, ce n'est pas tout. Les équipes de Nintendo ont aussi décidé de vous offrir une tonne de contenus gratuits, dont de nouveaux circuits.

Mario Kart World sort une grosse mise à jour avec du nouveau contenu gratuit

Nintendo enrichit largement Mario Kart World avec la nouvelle mise à jour 1.9.0. Parmi les nouveautés qui vont faire plaisir aux fans, on relève évidemment les 2 rallyes, Plume et Maneki-neko, qui viennent allonger la liste du mode Survie. On a aussi droit à 8 variantes de circuits en mode Course VS et Contre-la-montre. Voilà de quoi vous relancer sur la piste avec curiosité.

En plus de cela, la mise à jour 1.9.0 de Mario Kart World ajoute enfin une option replay. Beaucoup espéraient la voir arriver un jour sur Nintendo Switch 2, c'est maintenant dispo. Pour bien comprendre son intérêt, elle sauvegarde automatique les courses et bataille. Notez que même le monde ouvert pour les balades de Mario Kart World accueille des nouveautés avec la mise à jour de novembre 2026. En l'occurrence, les missions activées à l'aide des interrupteurs P sont désormais jouables en ligne.

Enfin, Mario Kart World s'offre de nombreux ajustements de gameplay avec la version 1.9.0. On profite à présent d'un meilleur équilibrage des objets et on a même des boîtes à objets plus faciles à attraper. L'équipe de Nintendo s'est aussi permise d'apporter quelques ajustements de tracés dans les circuits pour les rendre plus abordable. Elles ont même pris soin de corriger des sauts qui étaient impossibles à réaliser ou les accidents qui survenaient alors qu'il n'y avait aucun obstacle. Un bon coup de polish donc, qui pourrait vous donner envie de vous remettre en piste.

Patch notes de la version 1.9.0 de MK World

Après la dernière mise à jour, c'est encore un patch conséquent que reçoit Mario Kart World en ce mois de novembre 2026. Retrouvez la liste complète des nouveautés, correctifs et ajustements apportés par la version 1.9.0.

Mise à jour générale

Les rallyes Rallye Plume et Rallye Maneki-neko (Feather Rally et Lucky Cat Rally) ont été ajoutés au mode Survie (Knockout Tour). Vous pouvez les sélectionner si vous avez déjà joué à l'un des rallyes en mode Survie.

Les circuits de suivants ont été ajoutés aux modes Course VS, Contre-la-montre, ainsi qu'aux courses en Jeu en ligne et Jeu sans fil de Mario Kart World : Bateau volant : Bateau volant 2 Désert du Soleil : Désert du Soleil 2 Cité Fleur-de-sel : Cité Fleur-de-sel 2 Alpes DK : Alpes DK 2 Plage Koopa : Plage Koopa 2 Souk Maskass : Souk Maskass 2 Circuit Mario Bros. : Circuit Mario Bros. 2 Stade Wario : Stade Wario 2

L'option Replay a été ajoutée au menu principal. Les rediffusions des courses et des batailles sont automatiquement sauvegardées pour être visionnées plus tard. Si vous dépassez la capacité de sauvegarde, les rediffusions sont supprimées de la plus ancienne à la plus récente. Des confettis tombent désormais lors de la présentation des résultats en Grand Prix et en mode Survie.

Vous pouvez désormais rouler sur des interrupteurs P pour lancer des missions en mode Balade en ligne, sans fil et Jeu en réseau local (LAN). Dans certaines missions, remplacement des concurrents par des voitures circulant sur la route à la place des personnages de l'ordinateur (ORDI).

Un emplacement d'objet s'affiche désormais en mode spectateur pendant une course, un mode Survie ou une bataille.

Vous pouvez désormais changer le joueur observé en mode spectateur pendant une course ou un mode Survie, même après que le pilote que vous regardiez a franchi la ligne d'arrivée.

Les mentions « TOUCHÉ » (HIT) et « ACCIDENT » (CRASH) s'affichent désormais en mode spectateur pendant une bataille.

Ajustement du timing de changement de caméra lorsque vous observez le joueur en tête en mode Bataille.

Ajustement des probabilités d'obtention de certains objets dans les boîtes à objets pendant une course ou un mode Survie de Mario Kart World.

Certaines boîtes à objets situées à la surface de l'eau sont désormais plus faciles à attraper même lorsque votre véhicule est immergé.

Lorsque l'option Utilisation auto des objets est activée, vous utilisez désormais immédiatement les objets Bloc ? ou Carapace à pièces dès leur obtention en Voleurs de pièces.

Facilitation pour monter sur le rail dans le virage avant d'entrer dans le bateau volant du circuit.

Vous pouvez désormais emprunter le passage par la rivière dans les courses suivantes en direction des Chutes Cheep Cheep : Alpes DK vers les Chutes Cheep Cheep Cité Sorbet vers les Chutes Cheep Cheep Cité Fleur-de-sel vers les Chutes Cheep Cheep Pic Étoilé vers les Chutes Cheep Cheep Galion de Wario vers les Chutes Cheep Cheep

Modification de la forme du virage avant d'entrer dans le Circuit Mario dans les courses suivantes : Course de la Prairie Meuh Meuh vers le Circuit Mario Rallye Doré en mode Survie



Problèmes résolus

Correction d'un problème empêchant le joueur d'effectuer un saut lorsqu'un pilier se trouvait devant lui.

Résolution d'un problème provoquant un accident du joueur à un endroit dépourvu d'obstacles.

Correction d'un problème provoquant un accident à l'endroit où un Crache-épines (Ptooie) était apparu grâce à la magie de Kamek, même après sa disparition.

Correction d'un problème où une boule à pics lancée par Spike s'arrêtait en plein air lorsqu'il conduisait une voiture sur la route.

Réglage d'un problème faisant apparaître des Champis turbo simples au lieu de Triples champis turbo lorsque les règles d'objets étaient réglées sur « Champignons uniquement ».

Correction d'un problème empêchant parfois le joueur de sauter dans certaines zones de l'arène Grand Donut.

Correction d'un problème en mode Balade faisant apparaître un Bonhomme de neige à répétition lorsque le joueur prenait des photos via le menu pause de Mario Kart World.

Résolution d'un problème où, selon le niveau HDR en mode téléviseur, le rendu du filtre semblait incorrect lors de la prise de photos via le menu pause en mode Balade.

Correction d'un problème d'orientation incorrecte de la caméra lors de la sélection de l'appareil photo via le menu pause sur des circuits comme la Route Arc-en-ciel.

Réglage d'un problème où le Bill Balle ralentissait lors de son utilisation dans le raccourci de SNES Vallée Fantôme 2.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'avancer sur un raccourci lors de l'utilisation d'un Bill Balle dans le raccourci de SNES Vallée Fantôme 3.

Correction d'un problème faisant sortir le joueur de la piste lors de l'utilisation d'une Plume après un saut dans Cité Fleur-de-sel et Stade Wario.

Résolution d'un problème où la Carapace verte prenait parfois une trajectoire courbe anormale à un endroit sans obstacle près des Alpes DK.

Correction d'un problème réduisant anormalement le nombre de voitures circulant sur la route dans et autour de Crown City.

Réglage d'un problème où Lakitu ne repêchait pas immédiatement le joueur lorsqu'il tombait dans le marais de la Vallée Fantôme lors de la course reliant Cinéma Boo à Hauteurs Glands ou Fournaise Skelerex.

Correction d'un problème permettant au joueur de sauter sur la première marche des escaliers du palais dans Souk Maskass.

Résolution de divers autres problèmes afin d'améliorer l'expérience de Mario Kart World.