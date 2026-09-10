Mario Kart World accueille une nouvelle mise à jour gratuite dans la foulée du dernier Nintendo Direct. Non seulement elle améliore les performances du jeu, mais elle ajoute en plus de nouveaux circuits rétro.

Mario Kart World a dévoilé une nouvelle mise à jour gratuite à l'occasion du Nintendo Direct de septembre. Le jeu vitrine de la Nintendo Switch 2 reçoit ici son plus gros patch depuis le lancement. Ainsi, il vient peaufiner ses performances, corriger quelques bugs et, surtout, ajouter du nouveau contenu aussi bien pour les courses traditionnelles que les autres modes.

De nouveaux circuits gratuits avec la nouvelle mise à jour de Mario Kart World

Mario Kart World fait le plein de nouveautés avec sa mise à jour 1.8.0. Le jeu de course phare de la Nintendo Switch 2 vous emporte toujours plus loin avec du contenu gratuit supplémentaire. Les équipes de développement se sont appuyées sur le monde ouvert du jeu pour mettre sur pied 10 nouveaux circuits, dont 8 inspirés du premier volet de la licence sur SNES :

Circuit Mario 1 à 3

Vallée Fantôme 1 à 3

Île Choco 1 et 2

Plage Koopa

Sky-High Sundea

Ces nouveaux circuits de Mario Kart World sont disponibles en course standard et en contre-la-montre. Mais le mode Survie n'a pas non plus été oublié. Vous allez pouvoir vous lancer dans 2 nouveaux rallyes façon Battle royale avec la nouvelle mise à jour :

Rallye Hélice

Rallye Navet

En plus de ces contenus gratuits, la mise à jour de Mario Kart World vient corriger plusieurs soucis in-game. Ainsi, vous pouvez dire adieux à certains bugs qui survenaient selon la surface où vous rouliez ou après une sortie de piste, par exemple. Divers ajustement ont également été apportés. Cela concerne notamment l'utilisation des objets en cours mais aussi le Mode Spectateur. À vous de tous les découvrir en jeu avec la version 1.8.0.

Patch notes de la version 1.8.0

Contre-la-montre

Le temps de chaque tour s'affiche désormais en Contre-la-montre.

La couleur de l'écart de temps entre le joueur et les données fantômes en Contre-la-montre a été modifiée (rouge si vous être plus rapide, bleu si vous êtes plus lent).

Mode Photo et Mode Spectateur de Mario Kart World

Un filtre a été ajouté au cadre qui apparaît en utilisant le Mode Photo depuis le menu pause.

Il est désormais possible d'utiliser le bouton Y pour basculer la caméra vers la vue subjective du joueur en mode spectateur.

Il est désormais possible d'utiliser le bouton R pour consulter le classement en temps réel des participants en mode spectateur.

À présent, vous pouvez passer en Mode Spectateur dès qu'on joue dans un salon de jeu en ligne ou en LAN, afin de regarder la partie sans y participer.

Jusqu'à 26 joueurs peuvent maintenant rejoindre un salon de Jeu en ligne ou en LAN (24 seulement participent à la course, les 2 autres passent en Mode Spectateur)

Ajustement en course

La fluctuation des points en course dépend à présent de la longueur du circuit.

La méthode de calcul des points en cas d'égalité des score en Bataille a été modifiée.

Le fait de glisser en étant recouvert d'encre a été ajusté.

Diminution du nombre de rebonds contre les murs des Carapaces vertes, Carapaces à pièces, Boules de feu, Boules de glace et Boomerangs.

Réduction du temps nécessaire pour revenir à la normale après avoir été écrasé par un Thwomp.

Augmentation de la durée pendant laquelle vous ne subissez pas de dégâts de la part de Boo après qu'il vous a volé un objet.

Ajustement de la probabilité d'obtenir certains objets dans les boîtes « ? » en course.

L'utilisation automatique des objets peut maintenant être activé même avec le réglage « Objets personnalisés ».

Vous pouvez désormais voir certains objets détenus par vos adversaires.

Il n'est plus possible de rouler le long du rebord de la route dans la Vallée fantôme;

Des bouées ont aussi été ajoutées sur le trajet menant des Hauteurs noisette et du Bitume brûlant de Sec-Sec à Ciné Boo.

Problèmes de Mario Kart World corrigés

Correction d'un bug qui pouvait survenir en secouant la manette en sautant à la fin d'un rail pouvait faire sauter le joueur plus haut que la normale.

Résolution d'un problème où, après un accident, un joueur pouvait se retrouver bloqué après avoir été poussé par une voiture circulant sur la route.

Réglage d'un problème en Cavale libre où ouvrir la carte juste avant d'entrer dans un tuyau pouvait rendre les commandes inutilisables.

Correction d'un problème où une Carapace à pics roulait à contre-sens le long du rail.

Correction d'un problème où, après une sortie de piste sur certains circuits, le joueur réapparaissait parfois bien plus loin en avant.

Résolution d'un problème au Château de Bowser où un joueur pouvait rester coincé dans la cascade de lave en la traversant sous forme de Bill Balle.

Correction d'un problème où les joueurs traversaient les murs en utilisant la Plume dans les Tréfonds Pissenlit.

Réglage d'un problème à Cité Couronne où le ruban de la ligne d'arrivée disparaissait après le passage de la ligne.

Correction d'un problème où le classement final pouvait être erroné en cas d'utilisation de la Plume pour prendre un raccourci sur le Circuit Mario.

Correction d'un problème où rouler le long du bord extérieur d'un virage au Stadium Wario pouvait faire sortir le joueur de la piste.

Correctif de plusieurs autres problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Mario Kart World se met très facilement à jour sur votre Nintendo Switch 2. La première étape est de vous assurer que votre console est bien connectée à Internet. Si c'est bien le cas, alors on devrait vous proposer automatiquement de procéder au téléchargement en lançant le jeu. Autrement, voici comment faire :

Allumez votre Nintendo Switch 2.

Depuis le menu HOME, sélectionnez l'icône de Mario Kart World sans démarrer le jeu.

Appuyez sur le bouton + ou - de votre manette Joy-Con 2 ou manette filaire.

Les paramètres du jeu s'ouvrent alors, continuez dans « Mettre à jour ».

Sélectionnez « Via Internet ».

Validez pour que le téléchargement se lance.

Une fois la mise à jour téléchargée, vous pouvez enfin jouer normalement.