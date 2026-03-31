Nous n’aurons peut-être visiblement droit à aucun nouveau Mario 3D en cette année 2026, mais cela ne veut pas dire pour autant que Nintendo n’a pas quelques surprises dans sa besace pour les joueurs. En effet, alors que tous les regards sont actuellement rivés vers Super Mario Galaxy Le Film, dont la diffusion dans les salles obscures est désormais imminente, la firme japonaise a déployé une grosse mise à jour pour Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. Au programme cette fois-ci : un nouveau mode de jeu, et surtout une flopée de correctifs.

Mario Kart World se met à jour avec une série de nouveautés

Déployée il y a quelques heures, la version 1.6.0 de Mario Kart World vient ainsi introduire le fameux mode « Bob-omb à gogo » au sein du Mode Bataille, comme avaient pu le laisser présager certains indices survenus plus tôt ce mois-ci, aux côtés d’une série d’ajustements destinés à améliorer le gameplay. Et c’est sans compter les nombreux correctifs qui sont également de la partie, de sorte à garantir aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 une meilleure expérience de jeu à tous les niveaux. Voici le patch notes complet de cette mise à jour de Mario Kart World :

Général

Ajout du mode « Bob-omb à gogo » en mode Bataille. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 Bob-ombs à disposition à la fois. La distance à laquelle les Bob-ombs peuvent être lancés dépend de la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton L enfoncé.

Ajustement des performances des Bill Balle. Augmentation de l’amplitude de leur mouvement latéral. Il est désormais plus facile d'emprunter un raccourci immédiatement après avoir utilisé Bill Balle. Augmentation de la vitesse de Bill Balle sur certaines parties des circuits du Château de Bowser, de Starview Peak et de la Route Arc-en-Ciel.

Ajustement des performances du boomerang de Mario Kart World. Réduction de la portée du boomerang. Réduction du nombre de lancers consécutifs autorisés.

Ajustement de la probabilité d'obtenir des objets dans les caisses d'objets pendant les courses.

Ajustement de la durée d'invincibilité après un tête-à-queue ou un accident pendant une course, afin qu'elle varie en fonction du personnage et du véhicule. Plus le poids est élevé, plus la durée d'invincibilité est longue.

Modification permettant de ne plus être écrasé par des éléments tels que les Thwomps lors d'un tête-à-queue ou d'un accident.

Il est désormais possible d'être touché par la foudre et des carapaces bleues immédiatement après avoir été écrasé par des éléments tels que les Thwomps.

Les Bob-ombs et les bananes ne rebondissent plus sur les lianes des Piranha Plantes dans Mario Kart World.

En mode solo ou en mode 1 joueur lors des parties en ligne et sans fil, jusqu'à deux avertissements s'affichent lorsque des objets tels que des carapaces rouges ou des carapaces bleues arrivent par derrière.

Réduction du temps nécessaire à la roulette pour s'arrêter et déterminer le parcours lors des parties en ligne et sans fil.

Problèmes corrigés de Mario Kart World

Correction d'un problème qui entraînait parfois une position de départ incorrecte.

Correction d'un problème qui faisait que les vaches et autres créatures apparaissant grâce à la magie de Kamek tombaient à travers le sol.

Le problème qui entraînait parfois un affichage incorrect de Wiggler lorsqu'il apparaissait grâce à la magie de Kamek a été corrigé.

Correction d'un problème où des Thwomps ou Rocky Wrench apparaissaient dans la forteresse aérienne ou dans les canons de la course menant à la forteresse aérienne.

Correction d'un problème où le personnage disparaissait parfois de la vue lorsqu'on regardait dans le rétroviseur après avoir utilisé un Mega Champignon dans Mario Kart World.

Le problème faisant qu’il était impossible de revenir à un point situé avant la plante Piranha Ivy en utilisant le Rewind après s'être transformé en Bill Balle a été corrigé.

Correction d'un problème où l'emplacement d'objet ne s'affichait pas correctement après avoir utilisé Boo et être revenu en mode Libre.

Correction d'un problème dans le mode Knockout Tour où les joueurs qui passaient un point de contrôle après que le joueur en première place ait déjà atteint la ligne d'arrivée n'étaient pas éliminés, même si leur classement se situait en dehors de la limite prédéterminée.

Le problème faisant que l'affichage des pneus empilés était parfois incorrect dans les courses contre la montre a été corrigé.

Correction d'un problème en mode Libre où un Nabbit en fuite tombait à travers le sol.

Correction d'un problème dans les Épreuves où les scores n'apparaissaient pas sur l'écran des résultats pendant l'entraînement de Mario Kart World.

Le problème faisant que l'affichage à l'écran était parfois déformé après avoir sélectionné « Changer de personnage » en mode Libre en jeu en ligne a été corrigé.

Correction d'un problème dans le mode Knockout Tour et le mode Jeu en ligne où les classements étaient parfois erronés après le passage de certains points de contrôle.

Correction d'un problème où l'événement sélectionné disparaissait lorsqu'une erreur de communication se produisait après avoir sélectionné le mode « Jeu en ligne ».

Le problème faisant que les adversaires utilisant Bill Balle semblaient parfois ne pas se transformer dans le mode « Jeu en ligne » et le mode « Jeu sans fil » a été corrigé.

Correction d'un problème où les résultats finaux ne s'affichaient pas après avoir suivi une partie en mode « Knockout Tour » dans le mode « Jeu en ligne » ou le mode « Jeu sans fil ».

Correction d'un problème dans le mode Knockout Tour où le joueur observé ne changeait pas après son élimination.

Le problème faisant que la distance de glisse pouvait être excessivement longue pendant la course entre Airship Fortress et Dry Bones Burnout a été corrigé.

Correction d'un problème où l'utilisation de la plume en sautant dans Shy Guy Bazaar pendant les courses entre Airship Fortress ou Wario Stadium et Shy Guy Bazaar pouvait vous faire sortir de la piste dans Mario Kart World.

Correction d'un problème où effectuer un wall ride dans Shy Guy Bazaar lors des courses entre Airship Fortress ou Wario Stadium et Shy Guy Bazaar pouvait vous faire sortir de la piste.

Le problème faisant que les joueurs pouvaient s'écraser en roulant sur de la lave avec un champignon de vitesse dans le Château de Bowser a été corrigé.

Correction d'un problème dans Salty Salty Speedway où les joueurs tombaient parfois à travers le sol après avoir été frappés par la foudre et avoir rétréci.

Correction d'un problème lors d'un combat sur DK Pass où l'on ne revenait parfois pas sur le circuit après avoir utilisé une plume et s'être retrouvé hors du circuit.

Le problème faisant que l'utilisation d'un Méga Champignon près de la clôture dans Dino Dino Jungle pouvait vous ramener sur le circuit a été corrigé dans Mario Kart World.

Correction d'un problème dans Koopa Beach où certaines bouées étaient enfouies dans le sol.

Correction d'un problème dans Mario Circuit où l'utilisation d'un Méga Champignon pouvait faire coincer le joueur sur une clôture.

Le problème faisant que les joueurs pouvaient parfois être ramenés sur le circuit lorsqu'ils roulaient sur un mur de blocs dans Mario Circuit a été corrigé.

Correction d'un problème qui faisait que les joueurs étaient parfois renvoyés sur le circuit lorsqu'ils roulaient le long du mur près du point de départ de Faraway Oasis.

Correction d'un problème qui faisait que les Bloopers apparaissaient parfois sombres dans les rediffusions de la Route Arc-en-Ciel.

Le problème faisant que les Spike Balls apparues grâce à la magie de Kamek se déplaçaient parfois de manière erratique sur la Route Arc-en-Ciel a été corrigé.

Correction d'un problème qui pouvait parfois entraîner des classements finaux erronés lorsque l'on utilisait la Plume pour prendre un raccourci sur la Route Arc-en-Ciel.

Correction d'un problème qui pouvait parfois vous faire remonter trop loin en avant si vous sortiez de la piste en planant sur la Route Arc-en-Ciel. Les fantômes des contre-la-montre ayant rencontré ce problème peuvent être supprimés de la vue des classements sans préavis dans Mario Kart World.

Correction d'un problème survenant lors de la course entre Wario Shipyard et Starview Peak, où les joueurs pouvaient parfois sortir de la piste en prenant un raccourci.

Correction d'un problème où l'utilisation d'un Méga Champignon près de la barrière du Wario Stadium pouvait faire sortir le joueur de la piste.

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

© Nintendo

On vous avait prévenus, c’est cette fois-ci à une belle mise à jour que nous avons eu droit pour le hit de la Nintendo Switch 2. Et comme d’habitude, pour pouvoir en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « + », d’aller dans « Mettre à jour » puis « Via internet ». À moins que vous n’ayez activé les mises à jour automatiques, auquel cas votre console procèdera automatiquement à la mise à jour de Mario Kart World dès son lancement. Il ne vous reste ensuite plus qu’à en profiter.

Source : Nintendo