C'était LE jeu de lancement de la Nintendo Switch 2 en juin dernier. Mario Kart World, nouvelle mouture de la licence de course phare de Big N, a su renouvelé la formule. Entre mode ouvert, courses traditionnelles et compétition de survie, cet épisode a déjà su convaincre le public, malgré un prix qui a de quoi faire grincer des dents. Mais pour continuer de vous convaincre, les équipes de développement déploient une nouvelle mise à jour.

Un passage au stand qui fait du bien à Mario Kart World

Mario Kart World franchit un nouveau cap cette semaine. Le titre passe officiellement à la version 1.5 avec sa toute nouvelle mise à jour. C'est l'occasion pour les équipes de Nintendo EPD et du groupe n°9 de corriger tout un tas de bugs. Pas de détails donnés à ce sujet, mais l'expérience de jeu devrait en être améliorée. Attendez-vous donc à plus de confort et moins de problèmes sur la piste.

D'ailleurs, en parlant de piste, vous pourrez enfin passer la ligne d'arrivée de la Montagne Choco si vous ou un autre joueur incarne Kamek. Pour une raison quelconque, il arrivait que la course s'arrête tout simplement avec ce personnage en jeu. Autre point important qui concerne cette fois les adeptes du multijoueur. D'une part, vous ne rencontrerez plus de problème de classement en rejoignant un groupe en ligne. D'autre part, le mode Survie accueille enfin la possibilité de faire la course en équipe, que vous jouiez en local ou de façon connectée.

© Nintendo.

Patch notes de la version 1.5.0 sortie le 21 janvier 2026

Généralités : Des courses en équipe ont été ajoutées à Survie en jouant dans un groupe pendant « Jeu en ligne » et « Mode sans-fil local ». Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.



Problèmes corrigés : Correction d'un problème où le jeu se terminait parfois si un joueur jouait le rôle de Kamek dans Montagne Choco. Correction d'un problème où la classification affichée était parfois incorrecte en rejoignant « Tout le monde » dans le jeu en ligne en étant dans un groupe. D’autres problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

