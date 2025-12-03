Mario Kart World est un immense carton et devrait encore exploser en fin d'année à l'approche de Noël. Le jeu profite de cette période de calme pour se mettre à jour avant l'arrivée de nouveaux joueurs. Il reçoit aujourd'hui le patch 1.4.0 qui apporte une tonne d’améliorations et de corrections de bugs. On fait le tour.

Une très grosse mise à jour pour MK World

Disponible depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeux de lancement de la nouvelle console. L'une de ses grandes forces, c'est assurément sa grande générosité de contenu. Pour l'heure, aucune nouveauté majeure n'a été ajoutée, mais le jeu est régulièrement mis à jour pour s’équilibrer, corriger ses bugs et modifier quelques paramètres. Le très gros patch 1.4.0 de Mario Kart World qui vient tout juste d'être déployé amène lui aussi son lot de modifications et elles sont très nombreuses.

On pourra noter l'ajout d'une option dans les règles personnalisées, des améliorations de l'expérience utilisateur dans différents modes de jeu, ainsi que des changements concernant certaines courses comprenant le circuit de la Plage Koopa. À cela s'ajoute également une tonne de corrections de bugs. Mario Kart World n'échappe pas aux problèmes, mais les développeurs viennent d'en corriger un bon paquet, dont certains problématiques, dont des bugs de collision notamment.

© Mario Kart World

Notes de patch 1.4.0 pour Mario Kart World sur Nintendo Switch 2

Ajout de la règle « Objets personnalisés » dans les options de partie. Cette fonctionnalité permet de définir quels objets apparaissent. Elle est disponible pour tous les modes de jeu principaux.

Le nom de la musique et le titre de la source seront maintenant affichés sur le menu Pause.

Ajout de l'option « Volume de la musique » dans « Paramètres/Manette ».

Les joueurs réunis dans un salon en ligne de Mario Kart World peuvent désormais participer à des courses et batailles. Jusqu’à 4 joueurs peuvent maintenant jouer en mode « Course », « Survie » et « Bataille ». Possibilité de rejoindre des amis qui jouent en ligne au mode Survie depuis la section « Amis » en « 2 joueurs », « Jeu en ligne ».

Ajout d'une option pour recommencer et passer à la course suivante dans le menu Pause du mode « Course VS » en « Solo ».

Possibilité de sélectionner le mode photo depuis le menu Pause en « Course contre un fantôme » dans « Contre-la-montre ».

Modification du tracé de certains circuits avec la piste de la Plage Koopa pour les modes de jeu « Course VS » ou « Course » en ligne et hors-ligne. Dans toutes les courses se dirigeant vers la Plage Koopa, la ligne d’arrivée sera franchie après deux tours une fois arrivé à la Plage Koopa.

Vous sprintez désormais lorsque vous êtes sur le dos d'une raie Manta.

Le joueur ne touchera plus un Dragoneel lorsqu'il est transformé en Bill Balle.

Un joueur qui possède deux Boos ne pourra plus utiliser le second Boo tant que le premier est encore actif.

Réduction du temps de réapparition des aliments accélérateurs lorsqu’ils ont été pris.

Réduction du temps de réapparition des pièces placées sur l’eau lorsqu’elles ont été prises.

Correction de bugs

Rectification d'un bug concernant l’accélération qui n’était pas correcte après un saut chargé.

Correction d’un problème où le joueur pouvait traverser un mur après avoir été écrasé par un véhicule.

Correction d'un bug où un joueur pouvait être écrasé en touchant un Thwomp au sol.

Rectification d’un problème d'affichage avec Bill Balle dans certaine situation.

Correction d’un bug où un personnage pouvait apparaître flou en fonction de la mise au point dans le mode photo.

Suppression d’un problème où l’écran pouvait se déformer en entrant dans un tuyau en rejoignant une exploration libre en ligne.

Correction d’un problème où il était impossible d’entrer dans une soucoupe volante à plusieurs.

Correction d'un bug d'affichage concernant les informations d’un ami qui ne se mettaient pas à jour correctement.

Rectification des soucis de communication lors de l’affichage d’un ID de groupe dans l'encart « Infos de la salle ».

Rectification d’un problème où le classement d’un joueur diminuait en abandonnant pendant une partie de « Survie » dans Mario Kart World.

Correction d’un bug du mode spectateur où un joueur observé semblait sortir en boucle de la piste dans le mode Survie.

Suppression d’un problème où le personnage ou véhicule du joueur pouvait changer après avoir quitté puis relancé une partie de Survie.

Correction de divers bugs où Bill Balle pouvait faire sortir du circuit ou se retrouvait coincé dans le décor.

Source : Nintendo, Mario Kart World officiel