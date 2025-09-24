Nous avons pu le découvrir à l’occasion du dernier Nintendo Direct : que ce soit sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, les joueurs n’auront définitivement pas le temps de s’ennuyer au cours des prochains mois. Cela dit, on ne peut pas dire qu’il y ait eu de quoi s’ennuyer dernièrement, en particulier sur la nouvelle machine du constructeur qui a déjà reçu plusieurs exclusivités. À commencer par Mario Kart World, que Nintendo continue aujourd’hui de mettre à jour avec un nouveau patch très conséquent.

Mario Kart World se met à jour avec un gros patch

En effet, si la dernière mise à jour ne corrigeait guère plus qu’un bug relativement mineur, la nouvelle, identifiée comme étant la version 1.3.0, arrive de son côté avec de nombreux correctifs et ajustements. De quoi ajouter à Mario Kart World de nouvelles fonctionnalités très réclamées par les joueurs depuis sa sortie, tant pour le mode Survie que pour l’exploration libre, mais aussi fluidifier l’expérience avec diverses améliorations et autres corrections de bugs. Votre curiosité est piquée ? Voici le patch notes complet, traduit rien que pour vous.

Général

Vous pouvez désormais rejoindre vos amis jouant au mode « Survie » en sélectionnant « Amis » dans « Jeu en ligne » « 1p. ».

Jusqu’à 2 joueurs peuvent désormais jouer en mode « Exploration Libre » pour patienter si la partie qu’ils ont essayé de rejoindre était complète en « Courses », « Survie » ou « Bataille » en mode « En ligne ».

La map du mode « Exploration Libre » de Mario Kart World affiche désormais l’emplacement des interrupteurs P que vous avez activés et des médailles Peach que vous avez obtenues. Vous pouvez désormais sélectionner un interrupteur P sur la carte et vous déplacer vers un emplacement proche de cet interrupteur.

En « Exploration Libre », vous pouvez désormais prendre l’apparence du personnage qui est aspiré dans l’OVNI. Si l’option « Dash Food » est réglée sur « Ne pas se transformer » dans les options, alors vous ne vous transformerez pas.

Il est maintenant plus facile de croiser des OVNI en « Exploration Libre ».

Les conditions d’apparition de certains médaillons Peach en « Exploration libre » ont été ajustées.

Lorsque vous êtes spectateur d’une partie en mode « Survie » ou « Bataille de ballons » en mode « En ligne » ou « Jeu sans fil », vous pouvez désormais choisir qui vous souhaitez regarder, même si vous tenez le Joy-Con 2 ou le Joy-Con à l’horizontale.

Réduction du délai entre le moment où une boîte d’objets est prise par quelqu’un et le moment où elle réapparaît.

Augmentation du temps d’invincibilité après une tête-à-queue ou un crash pendant une course.

Réduction de la force des sauts lors d’un atterrissage sur un adversaire depuis une hauteur.

Réduction du délai entre la fin d’une partie et le début du mode spectateur dans les modes « Survie » et « Bataille de ballons » de Mario Kart World, en mode « En ligne » ou « Jeu sans fil ».

Le délai entre le passage du point de contrôle et l’affichage du classement en mode « Survie » en « Jeu sans fil » et « Jeu en LAN » a été réduit.

Augmentation supplémentaire de la fréquence d’apparition des circuits de type lap dans la sélection lors du choix de la prochaine course en « Course VS » et courses sans fil.

Corrections des bugs

Correction d’un problème dans les modes « En ligne » et « Jeu sans fil » où le classement pouvait parfois devenir incorrect si un joueur quittait la course au moment où il franchissait la ligne d’arrivée.

Correction d’un problème dans les modes « Grand Prix », « Survie » et « Course VS » où le classement du CPU pouvait parfois baisser après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Le problème faisant que les notes des autres joueurs apparaissaient parfois à « 0 » sur l’écran des résultats en mode « Survie » et « En ligne » a été corrigé.

Correction d’un problème faisant que la Carapace Bleue dépassait parfois le joueur en première position dans les modes « Jeu sans fil » et « En ligne » de Mario Kart World.

Correction d’un problème qui faisait parfois voler les joueurs en arrière sur une grande distance lorsqu’ils étaient touchés par une Carapace Bleue.

Le problème faisant que le deuxième objet d’un joueur ne disparaissait pas lorsqu’il était touché par la foudre a été corrigé.

Correction d’un problème où le fait de heurter la base d’un pilier en plein vol provoquait parfois un grand saut.

Correction d’un problème qui rendait parfois les mouvements instables lors qu’un wall ride sur l’eau.

Le problème faisant que les joueurs étaient parfois emportés avec force après avoir atterri lorsqu’ils effectuaient un mini-saut tout remontant une rivière a été corrigé.

Correction d’un problème qui faisait que les joueurs de Mario Kart World traversaient parfois le sol lorsqu’ils étaient percutés par une voiture roulant sur la route.

Correction d’un problème en mode « Exploration Libre » qui empêchait parfois les joueurs d’entrer correctement dans les tuyaux après être sortis d’une remorque.

Le problème provoquant parfois une distorsion de l’écran des résultats après avoir été spectateur d’une partie de « Bataille de ballons » en mode « En ligne » a été corrigé.

Correction d’un problème qui empêchait parfois le jeu de passer à l’écran de sélection du parcours après être sorti d’un tuyau pendant le mode « Exploration Libre » en « Jeu en ligne ».

Correction d’un problème où Bill Balle pouvait parfois traverser les murs lorsqu’il était utilisé dans « Sky-High Sundae ».

Le problème qui pouvait parfois bloquer les joueurs contre un mur au début de la course entre « Airship Fortress » et « Shy Guy Bazaar » a été corrigé.

Correction d’un problème qui pouvait parfois bloquer les joueurs dans les murs lorsqu’ils utilisaient un Bill Balle dans « Château de Bowser ».

Correction d’un problème faisant que les boîtes d’objets étaient parfois difficiles à ramasser lorsque la fonction « Smart Steering » était activée dans « Cheep Cheep Falls ».

Le problème faisant qu’une boîte à objets était enfouie dans le sol sur « Spiny Rally » en mode « Survie » a été corrigé.

© Nintendo

Maintenant disponible sur Nintendo Switch 2

Voilà donc pour cette grosse et généreuse mise à jour de Mario Kart World, qui résout également d’autres problèmes plus généraux afin d'améliorer l’expérience de jeu. Comme toujours, notez que le patch devrait automatiquement s’installer au lancement de votre Nintendo Switch 2. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la vignette du jeu, appuyez sur les boutons « + » ou « - » de votre manette, et sélectionnez « Mettre à jour le logiciel ». Il ne vous reste ensuite plus qu’à relancer Mario Kart World pour profiter de ses dernières nouveautés.

Source : Nintendo