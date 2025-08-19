Mario Kart World se met une nouvelle fois à jour sur Nintendo Switch 2 avec dans son sillage quelques correctifs bienvenus. Le jeu de course est un véritable carton et fait des millions d’heureux. Nintendo est donc naturellement aux petits soins et surveille de très près les problèmes éventuels. La dernière mise à jour est plutôt récente d’ailleurs. Aujourd'hui, c’est surtout la correction d’un bug gênant qui est ciblé par ce nouveau patch.

Un nouveau patch 1.2.1 pour Mario Kart World

Avec cette première mise à jour du mois d’août, Mario Kart World passe en version 1.2.1 et tire un trait sur un problème qui trainait depuis un petit moment. Désormais, lorsque vous utiliserez la fonctionnalité permettant de voir le fantôme d’un autre joueur, tout devrait fonctionner correctement. Un bug pouvait en effet lancer le mauvais fantôme dans le mode Time Attack. Impossible donc de s'entraîner correctement pour se faire une place dans les classements. Alors oui, ce n’est pas quelque chose qui parlera au plus grand nombre, mais beaucoup de fans tentent d’exploser les chronos. Ceux-là devraient certainement apprécier la réactivité de Nintendo pour le coup.

Corrections de bugs Correction d'un problème avec une course contre un Fantôme ou le fait de regarder une rediffusion immédiatement après avoir téléchargé un fantôme dans « Time Attack » pouvait provoquer le lancement d'un fantôme différent de celui que vous aviez téléchargé.



Pour rappel, Mario Kart World est disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le lancement. Malgré la polémique autour de son prix lors de son annonce, le jeu est un vrai carton. Il dépoussière avec réussite la recette éculée de Mario Kart en proposant de nouvelles mécaniques de gameplay, une dynamique de conduite légèrement différente et surtout un mode ouvert que l’on peut explorer à sa guise. Un nouveau mode de jeu Survie fait également son entrée dans la série et là aussi c'est une franche réussite. De plus grosses mises à jour de contenu et certainement des DLC sont désormais attendus de pied ferme par la communauté.

Source : Nintendo